Dødfunden person er nu identificeret

Østjyllands Politi fik lørdag klokken 15.54 en anmeldelse om, at der var fundet en død person i Randers Fjord ud for landsbyen Uggelhuse. Personen havde ligget i vandet i noget tid, men politiet formodede, at der var tale om den 47-årige Pavia Hamann, der forsvandt natten til den 10. februar.

Den formodning er nu blevet bekræftet, og Pavia Hamanns pårørende er blevet underrettet.

Af hensyn til de pårørende ønsker Østjyllands Politi ikke at kommentere yderligere på sagen, fremgår det af en pressemeddelelse.

