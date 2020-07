Dødfunden ung mand skal obduceres

Politiet behandler ung mands død som et mistænkeligt dødsfald

Da en ung mand blev fundet død i en lejlighed på Johs. Høirupsvej i Nyborg mandag eftermiddag, kunne et ligsyn ikke umiddelbart udelukke en forbrydelse.

Politiet har derfor behandlet sagen som et mistænkeligt dødsfald, og den afdøde skal obduceres tirsdag formiddag.

- Det skal bringe os videre i efterforskningen, så vi kan få fastlagt dødsårsag (fx de sygdomme eller skader, der har forårsaget døden, red.) og dødsmåde (naturlig død, selvmord, ulykke, drab/vold, red.), siger politikommissær Jack Liedecke, afdeling for personfarlig kriminalitet i Fyns Politi.

Han fortæller, at politiet blev tilkaldt via en anmeldelse til 112 om, at der lå en formentlig død person i lejligheden. Det skete mandag klokken 15.35.

Ung mand fundet død

- Det gør, at politi og ambulance rykker ud, og det bliver fundet formentlig en 28-årig mand på stedet. Han er ikke endeligt identificeret, siger politikommissæren. De pårørende til den 28-årige er dog underrettet.

Jack Liedecke fortæller, at den unge mand ikke boede i lejligheden, men bare har opholdt sig der. Han er ikke umiddelbart en, som politiet kender fra tidligere.

Politiet iværksatte mandag en større efterforskning, og teknikere arbejdede i lejligheden hele aftenen og har også været i gang tirsdag morgen.

- Hvad er det ved dødsfaldet, der gør, at I tænker, at det skal undersøges nærmere?

- Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Nogle gange står vi i en situation, hvor det ikke er klart, om det er naturlig død eller drab, og det er en mellemting, vi står med på nuværende tidspunkt. Derfor kører vi undersøgelsen nu for ikke at være bagud på et tidspunkt, siger Jack Liedecke.