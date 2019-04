Dødsattest afslører: Så brutal var hans død

Først blev han tævet til blods – derefter blev hans øjne gravet ud og tungen skåret af.

Den berygtede gangsterboss James 'Whitey' Bulger, 89, fik en særdeles brutal død, da han sidste år blev overfaldet i Hazelton-fængslet i West Virginia.

Det afslører Bulgers dødsattest, der torsdag blev offentliggjort seks måneder efter drabet, skriver NBC News.

Hjemmelavet kniv

30. oktober 2018 sad den aldrende gangster i en kørestol i fængslet, da en eller flere ukendte gerningsmænd mishandlede ham til døde.

Ifølge attesten døde Bulger af 'stump vold' i hovedregionen. Han var blevet slået til plukfisk med et slagredskab, der bestod af en lås i en sok. Han fik desuden gravet sine øjne ud og skåret tungen delvis af med en hjemmelavet kniv.

Han afgik ved døden ’minutter’ efter overfaldet, hedder det i dødsattesten.

James Bulgers dødsattest.

James 'Whitey' Bulger. Foto: U.S. Marshals Service

James 'Whitey' Bulger, der var blevet idømt livsvarigt fængsel for 11 drab, nåede kun at opholde sig i Hazelton-fængslet i et døgn, før han blev slået ihjel.

Drabet blev hverken filmet af overvågningskameraer eller overværet af vidner. Hans forslåede og blodige lig blev fundet under et lagen adskillige timer efter drabet.

Ingen anholdte

Selv om det er seks måneder siden, er ingen personer anholdt i sagen.

Politiet formoder, at drabet var hævn for, at James Bulger tidligere havde samarbejdet med politiet og sladret om andre gangstere.

I 2013 blev Bulger dømt for en lang række forbrydelser, herunder drab, der fandt sted, mens han stod i spidsen for den irske mafia i Boston i 1970’erne og 1980’erne.

James Bulger var en forhærdet kriminel i det meste af sit liv. Her er han fotografere i 1953. Foto: Boston Police

Forud for livstidsdommen var Bulger en af FBI's mest efterlyste personer i 16 år, før han blev anholdt i Santa Monica, Californien, i 2011.

Bulger, der er begravet på St. Joseph-kirkegården i Boston, er forlægget til Jack Nicholsons karakter Frank Costello i filmen 'The Departed'.