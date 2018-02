Dødsbrand i højhus: Nu skal reklamer sikre retfærdighed

Organisationen Justice 4 Grenfell har sat tre store reklamer op på tre lastbiler i håb om at opnå retfærdighed efter den voldsomme dødsbrand i Grenfell Tower i London sidste år.

Der er nu otte måneder siden, og der er stadig ikke sket nogle anholdelser eller fremskridt, selvom 71 personer døde, og der i dag står hundredvis af overlevende uden et hjem.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

De vil have nu have retfærdighed, og derfor forsøger de nu at minde byen om, at der stadig ikke er sket noget fra myndighedernes arbejde.

Det er ikke helt tilfældigt, at organisationen bruger de tre store reklamer på bilerne. Det er nemlig taget direkte fra filmen 'three billboards outside ebbing missouri', hvor en mor sætter tre store billboards op, for at vise politiets inkompetence i sagens om hendes datters voldtægt og drab.

Hele byen skal se det

- 71 døde

- Stadig ingen anholdte?

- Hvorfor?

Sådan lød teksten på reklamerne, som skulle få politikernes opmærksomhed.

Af samme årsag kørte reklame-bilerne derfor rundt i hele London i løbet af torsdag eftermiddag, inden de stoppede foran Grenfell Tower, hvor flere personer forsøgte at råbe politikerne op.

Sådan kørte bilerne rundt med de grusomme sandheder, der skulle få myndighederne i gang. Foto: Justice4Grenfell

Hundredvis hjemløse

I organisationens pressemeddelelse, fortæller de, at de ikke mener, at der er blevet gjort nok for borgerne.

De er utilfredse med, at myndighederne stadig ikke har sikret folks hjem, da flere bygninger stadig er brandfarlige.

Lige nu lever stadig stadig hundredvis af beboere fra Grenfell Tower som hjemløse - og intet er blevet gjort, mener de.

De vil have retfærdighed, og det skal reklamerne hjælpe med.

Bedrageri

Branden i Grenfell Tower 14. juni var den dødeligste i over et århundrede.

Politiets teknikere fandt ud af, at branden startede et defekt køle-frysekøleskab, hvorefter den bredte sig op ad den 24 etager høje bygnings facade.

I september efterforskede politiet otte tilfælde af muligt bedrageri i forbindelse med branden.

Men det har ikke ført til nogen resultater.

Branden i Grenfell Tower var den mest dødelige i hundred år. Foto: AP / MAtt Dunham