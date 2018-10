Dødsbrand i rækkehus: Far kunne ikke redde sin søn

Politibetjente og redningsfolk blev mødt af en chokeret 71-årig mand, da de tidligt i morges rykkede ud til en voldsom brand i et rækkehus i Kvistgård vest for den nordsjællandske by Espergærde.

Det havde manden grund til at være. I husets overetage fandt mandskabet nemlig kort efter hans 42-årige søn død.

Det oplyser Martin Bakke, vagtchef i Nordsjællands Politi, som modtog alarmopkald om branden klokken 5.59.

Døde ved siden af seng

- Husets overetage var fuldstændig overtændt, da redningsmandskabet ankom til stedet. Vi fandt senere den ældre mands søn død i et værelse på førstesalen. Han lå ved siden af sin seng, forklarer Martin Bakke.

Politiets vagtchef oplyser, at far og søn boede sammen, og at der ikke var andre personer til stede på adressen. Hvordan den nu afdøde mands far undslap, ved Martin Bakke ikke.

Det er lykkedes brandvæsenet at forhindre branden i at brede sig til andre bebyggelser på Munkegaardsvej. '

Brandårsagen kender politiets teknikere endnu ikke.

Brand på plejehjem

Få timer tidligere opstod der som omtalt i en selvstændig artikel på eb.dk også brand i en lejlighed på plejecentret Marienlund i Silkeborg.

Her gik det ifølge Midt- og Vestjyllands Politi hårdt ud over en dement, 49-årig mand, som er en af stedets beboere.

Han blev i nat fløjet med helikopter til Rigshospitalet med dybe tredjegrads-forbrændinger over store dele af kroppen.

Den seneste melding til Midt- og Vestjyllands Politi er, at hans tilstand er kritisk.

Lægehelikopter og brandvæsen var tilstede, da beboer på plejehjem skulle reddes fra brand. Video: Local Eyes

