Dødsensfarligt vejr: Ældre ægtepar begravet i snestorm

Dødsårsagen er endnu ikke officiel, men myndighederne i Arizona har udtalt, at det ældre ægtepar er døde efter at være blevet udsat for det voldsomme vejr

Et par i 70'erne blev fundet døde efter en massiv snestorm har ramt den amerikanske stat Arizona.

Fredag udsende Yavapai County Sheriff en meddelelse, der bekræftede, at en kvinde og mand i 70'erne var blevet fundet på en tilsneet vej.

'Vi har ikke fundet beviser for, at der skulle være beget en kriminel handling i denne sag. Der er derimod en stor sandsynlighed for, at parret er døde efter at være blevet udsat for det voldsomme vejr', lød det i meddelelsen som People har bragt.

Man mener at sneen har været så massiv, at kroppene har været dække en længere periode.

Et andet ægtepar havde opdaget parret i sneen, da de skulle forlade deres hjem og ringede hurtigt efter politiet.

Politiet fortalte, at det ældre ægtepars bil var blevet overdynget med sne.

'Til slut besluttede de sig for at forlade bilen', fortæller Mike, der var med til at finde parret. Han mener, at det ældre ægtepar forsøgte at nå hans hus, og at de var omkring nogle få meter fra, da de kollapsede i sneen.

Diane, der er gift med Mike, fortæller i et interview med KNXV, at hun tror på parret ville være i live, hvis de ikke havde forladt deres bil.

'Hvis de bare var blevet, er jeg virkelig sikker på, at der var nogen, der havde tjekket til dem. Folk er jo kørt forbi, men de troede, at det var nogen, hvor bilen bare sad fast, så de troede, nogen ville komme og hente bilen. Ingen kunne forestille sig, at de kæmpede for deres liv i sneen', lød det.