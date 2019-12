Dødsfald efterforskes som drab: Kvinde anholdt

Juleaftensdag blev en 46-årig mand fundet død i en lejlighed på Vermlandsgade på Amager i København.

Dødsfaldet blev efterforsket som mistænkeligt, og det er nu slået fast, at manden ikke er død af naturlige årsager.

- Vi efterforsker det stadig som mistænkeligt, det er muligvis vold med døden til følge. Han er i hvert fald ikke død af naturlige årsager, siger vagtchef hos Københavns Politi Leif Hansen.

Politiet har anholdt en kvinde i forbindelse med sagen. Hun er sigtet for at have slået manden ihjel.

- Den anholdte og afdøde kender hinanden, fortæller vagtchefen.

Han oplyser yderligere, at der ikke er tale om en familierelation. Ifølge Ritzau er der tale om den kvinde, som tirsdag fandt manden død i lejligheden.

- Hun er sigtet for drab, subsidiært vold med døden til følge, og hun bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør, fortæller Søren Lauritsen, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi, til Ritzau.

Den 44-årige kvinde nægter sig skyldig.