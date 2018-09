- Dødshjælp er en menneskeret

Sagen mod de to tidligere læger, Svend Lings og Frits Schjøtt, som ved retten i Svendborg risikerer at få fængsel i op til tre år, er ikke kun fuld af beviser, men også af etiske dilemmaer, der kan få juraen til at vakle.

Tidligere i dag erkendte 83-årige Frits Schjøtt, som er pensioneret psykiater, at har i flere tilfælde har udskrevet lægemidlet Fenemal velvidende, at præparatet formentlig skulle anvendes til aktiv dødshjælp.

Og i retten vedgik 76-årige Svend Lings, at han både mundtligt og skriftligt har vejledt svært syge peresoner i, hvordan de skulle begå selvmord.

- Det er korrekt, men er det også strafbart? Det må jeg pure afvise. I mine øjne er dødshjælp en menneskeret, siger Svend Lings til Ekstra Bladet.

I retten har han derfor nægtet sig skyldig i anklageskriftet.

Mislykket selvmord

Her er han tiltalt for to tilfælde af overtrædelse af straffelovens paragraf 240, der handler om bistand til selvmord - eller medlidenhedsdrab. Strafferammen er bøde eller fængsel i op til tre år. Sagen, hvor læger er på anklagebænken for aktiv deltagelse i dødshjælp, er den første af sin slags i dansk retshistorie.

I det ene tilfælde fra foråret 2017 forsøgte en østjysk mand at tage livet af sig ved at indtage medicin efter Svend Lings anvisning. Forsøget mislykkedes, og manden blev sat i behandling.

I det andet tilfælde, som er af nyere dato, døde en multisyg kvinde efter at have taget en cocktail af tre forskellige præparater. Derefter tog hun en plasticpose over hovedet og et elastik om halsen.

Døde af iltmangel - ikke overdosis

Forinden havde kvinden e-mailet med Svend Lyngs for at være sikker på, at de pågældende præparater var egnede til selvmord.

Det bekræftede lægen. Og i en af sine mails fortæller den tidligere overlæge ved Odense Universitetshospital indgående, hvordan hun skal gøre. Han råder hende til at gå ind på internettet og finde den selvmordsmanual, han har skrevet i en bog om emnet.

- Når du har taget pillerne, skal du tage en plasticpose over hovedet og lægge en elastik om halsen, lød lægens råd.

Efter kvinden var blevet fundet død af sin datter, blev liget obduceret. Retsmedicinerens konklusion var overraskende. Mod forventning skyldtes døden hverken medicinforgiftning eller en overdosis, men derimod kvælning som følge af iltmangel og aflukning af de ydre luftveje.

Begge læger sortlistet

Begge de tiltalte læger er havnet i Sundhedsstyrelsens sorte bog og er frataget deres autorisation. Selv om de har et langt lægeliv bag sig, må de ikke behandle patienter eller udskrive medicin.

- Det er jo absurd, når man har været læge hele livet, siger Svend Lings til Ekstra Bladet.

Sagen i Svendborg holder pause til 19. september. Der ventes dom sidst på måneden.

