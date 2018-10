Dødsskytte før angreb: 'Jøder er satans børn'

Den 46-årige enspænder Robert D. Bowers, der nu står til dødsstraf for anti-semitisk massemord i synagoge, har strøet om sig med jødehad og Trump-kritik på ucensureret socialt medie i USA

Had og vrede lyste ud af Robert D. Bowers, da han lørdag omkring klokken 13.54 dansk tid åbnede ild, og dræbte den første af 11 jøder - ingen af dem børn - og sårede endnu flere i en synagoge i Pittsburgh i USA.

Artiklen fortsætter under billedet

Robert D. Bowers har længe opsparet et ubændigt had til især jøder men også muslimske indvandrere i USA. Men først lørdag bragte den 46-årige enspænder sig selv ind i politiets søgelys. Foto: AP

I løbet af få minutter udførte den 46-årige enspænder og våben-fanatiker et anti-semitisk angreb, som i dødeligt omfang er uden sidestykke i amerikansk historie.

Det konstaterer organisationen Anti-Defamation League i en erklæring.

Artiklen fortsætter under billedet

Politiets specialstyrker tog få minutter efter de første alarmopkald massiv opstilling foran Tree of Life-synagogen i Pittsburgh i staten Pennsylvania i USA. Foto: Ritzau Scanpix/Alexandra Wimley.

Det mest uhyggelige er måske, at der ikke var tale om en spontan had-kampagne.

De morderiske følelser i Robert D. Bowers er ifølge New York Times og flere andre amerikanske medier et resultat af måneders og muligvis flere års opsparet frustration og vrede.

Frygter USA's undergang

Robert D. Bowers har fra en computer i sin lejlighed i en etageejendom på en blind vej 25 minutters kørsel fra synagogen Tree of Life i i kvarteret Squirrel Hill i Pittsburgh strøet om sig med hadefulde konspirationsteorier om nationalstaten USA's undergang.

Det har især kastet udfald mod jøder samt muslimske og latinamerikanske indvandrere af sig.

Der har også været plads til uforsonlig kritik af præsident Donald Trump, som efter dødsskyttens mening har alt for travlt med at drive international politik og har 'for mange jøder omkring sig'.

Rystede jødiske øjenvidner til massedrabet i Pittsburgh betror sig til to politibetjente. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

Manden har især benyttet sig af gab.ai, der roser sig af at være et ucensuret socialt medie med total ytringsfrihed. Det tiltrækker især en rasende hob af nynazister og fremmedhadere.

Bowers: Holocaust er løgn

Gab's ledelse har nu fjernet Bowers-profilen og meldt ud, at selskabet 'fordømmer voldshandlinger og terrorisme'. Men før det skete, nåede han ifølge New York Times blandt andet at skrive 'jøder er satans børn' og betegne indvandrere fra Mexico som 'angribere', der vil udslette USA's kristne befolkning.

'Luk jeres øjne op. De er de beskidte, onde jøder, der bringer de beskidte, onde muslimer ind i landet', skriver han i et indlæg, og han holder sig heller ikke for god til at betegne beretninger om nazisternes holocaust under Anden Verdenskrig som løgne.

'Lies Make Money', har han skrevet på et skilt over et manipuleret fotografi af indgangsporten til koncenterationslejren Auschwitz.

Det sidste udfald i sit liv som en fri mand skrev Bowers, ganske få minutter før han travede ind i synagogen i Pittsburgh med tre håndvåben og en riffel for at skyde vildt omkring sig ved en navngivningsfest med op imod 40 deltagere.

'Jeg kan ikke side og se til, at mit folk bliver slagtet. Op i røven med jeres meninger. Jeg går ind'.

Enspænder røg altid alene

Kort efter hørte forbipasserende uden for synagogen de skrækslagne ofres skrig.

Der er endnu ikke i de amerikanske medier kommet detaljer frem om dødsskyttens uddannelsesmæssige og sociale baggrund eller dagligliv. Det er også uklart, hvad det ubændige jødehad bunder i.

Men overfor New York Times beskriver en anonym nabo ham som en enspænder og en stille eksistens. Meget tyder derfor på, at hans fælleskab i høj grad bestod af ligesindede ærke-nationalister og anti-semitter i internettets mørke.

Redningsfolk kommer til undsætning. Det officielle dødstal er oppe på 11, men der er meldinger om, at i hvert fald to af de sårede ofre for skyderiet i Pittsburgh er i en yderst kritisk tilstand. Foto: Andrew Stein/Ritzau Scanpix

Robert D. Bowers socialiserede i hvert flad ikke, hvor han boede. Han stod af og til på et gadehjørne og røg en cigaret. Men altid alene. Naboen fortæller i New York Times, at han aldrig så eller hørte ham tale med andre.

Politiet har heller ikke haft større kendskab til den rasende mand. Han er angiveligt udelukkende registreret med en trafik-forseelse. Udrustning manglede han ellers ikke.

Bowers ejede 21 skydevåben

Myndighederne har efter Robert D. Bowers' anholdelse fundet ud af, at der var 21 skydevåben registreret i hans navn, og på gab.ai postede han billeder af kufferter fyldt noget, der ligner sprængstoffer, og ammunition.

Helt ukendt var mandens våben-interesse derfor ikke. Robert D. Bowers rystede da heller ikke på hænderne, mens han udførte sin ugerning. Øjenvidner fortæller i amerikanske medier, at han i forbindelse med skyderierne råbte: 'Alle jøder skal dø'.

Området omkring Tree of Life-synagogen blev hurtigt evakueret efter, hvad man i USA opfatter som det værste og mest blodige anti-semitiske angreb i landets historie. Foto: Pam Panchak/Ritzau Scanpix

Robert D. Bowers blev på vej ud af kirken 20 minutter efter at have affyret første skud konfronteret af en af de mange politibetjente, som havde taget opstilling. Det udløste en kort skudveksling, hvorefter dødsskytten løb tilbage i synagogen og forsøgte at gemme sig.

Han blev kort efter anholdt og efterfølgende behandlet for adskillige skudsår på kroppen. Ingen af dem skulle være livstruende.

FBI og politiet i Pittsburgh har indtil videre beskrevet drabsmandens motiver som ukendte.

Robert D. Bowers er sigtet for 29 kriminelle forhold, herunder had-motiveret drab, obstruktion af en religiøs handling og ulovligt våbenbrug. Pennsylvania har dødsstraf, og det bliver uden tvivl den sigtede østkyst-amerikaners skæbne, hvis han kendes skyldig.