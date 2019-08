Dødsstraf for grusomt backpacker-drab på 'dødens ø'

To gæstearbejdere fra Myanmar dømt til døden for dobbeltdrab i ferieparadis

Dødsstraf.

Så klart lød den endelige straf til to gæstearbejdere fra Myanmar, der er blevet kendt skyldige i dobbeltdrabet på to britiske backpacker-turister på ferieøen Koh Tao i Thailand.

Drabene blev begået helt tilbage i 2014 og har sidenhen været genstand for stor opmærksom fra især britisk presse. Turisterne, Hannah Witheridge og David Miller, der var kærester, var kun i begyndelsen af tyverne. De blev begge tævet ihjel. Og det kvindelige offer blev også voldtaget.

De drabsdømte Wai Phyo og Zaw Line, der ikke fortrak en mine i retten nord for Bangkok, blev dømt til døden helt tilbage i 2015, men har siden kæmpet indædt for at omstøde dommen.

Zaw Lin og Wai Phyo fortrak ikke en mine, da den endelige straf blev læst op for dem. Foto: Ritzau Scanpix

Indledningsvist erkendte de drabene, men deres forsvarere har hævdet, at tilståelsen blev fremtvunget ved hjælp af tortur begået af thailandsk politi. Lige sådan skulle adskillige af de retstekniske beviser ifølge deres advokater have været fabrikerede eller særdeles mangelfulde.

De thailandske myndigheders håndtering af sagen er i det hele taget blevet kritiseret i kraftige vendinger i både nationale og internationale medier.

Sagen er blot en i en række af dystre sager på Koh Tao, der har fået tilnavnet 'dødens ø'. Øen har ellers været kendt i årtier for at have nogle af de bedste dive sites i verden. Og derfor strømmer titusindvis af unge turister år efter år til øen for at tage dykkercertifikat.

Den negative omtale, der er opstået som følge af 10 sager med dræbte eller forsvundne turister, er derfor gift for lokalsamfundet på øen, som lever nærmest udelukkende af turisme.

Hannah Witheridge og David Miller blev henholdsvis 23 og 24 år gamle. Foto: Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet indgående, hvordan og hvorfor ferieøen har fået sit lidet flatterende tilnavn.

