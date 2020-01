Dødstallet efter coronavirus overstiger 100 i Kina

Coronavirusset har nu dræbt over 100 mennesker i Kina. Således er dødstallet oppe på 106, mens der er opdaget knap 1300 nye tilfælde.

Det oplyser de kinesiske myndigheder tirsdag.

Sundhedsmyndighederne i den centrale Hubei-provins, hvor virusset stammer fra, oplyser, at yderligere 24 mennesker er døde. Samtidig er 1291 flere personer blevet smittet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed er det samlede antal bekræftede smittetilfælde på tværs af Kina over 4000.

Der er også bekræftet tilfælde af virusset i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig og Australien.

Og så sent som mandag aften bekræftede sundhedsmyndighederne i den tyske delstat Bayern det første tilfælde af coronavirus i Tyskland.

Den smittede er en mand fra Starnberg-området, der ligger omkring 30 kilometer sydvest for storbyen München.

Manden er i isolation, og hans tilstand er stabil.

Virusudbruddet menes at stamme fra et marked i den centrale kinesiske by Wuhan, hvor der angiveligt sælges både rotter, slanger og pindsvin.

Kina meddelte søndag, at det nu er totalt forbudt at handle med vilde dyr i landet på grund af coronavirusset.

De kinesiske myndigheder udvidede søndag drastiske restriktioner på rejser i landet som led i bestræbelserne på at forhindre yderligere spredning af virusset.

Virussets evne til at sprede sig synes ifølge kinesiske sundhedsmyndigheder at være blevet stærkere, selv om det ikke er lige så stærkt, som sars var.

Coronavirusset blev første gang opdaget i Wuhan i midten af december.

Mandag opfordrede Udenrigsministeriets Borgerservice i en opdateret rejsevejledning danskere til at være ekstra forsigtige under rejser i Kina.

Borgerservice fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til provinsen Hubei.