Dødstallet efter historiske oversvømmelser i Brasilien stiger

Dødstallet stiger til 44, efter at voldsomme regnmængder har skabt oversvømmelser i det sydøstlige Brasilien.

Det oplyser de lokale myndigheder i den brasilianske delstat Minas Gerais natten til mandag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover er 12 personer blevet såret, og 19 personer meldes fortsat savnet.

De personer, der har mistet livet i forbindelse med oversvømmelserne, er endnu ikke blevet identificeret.

Langt de fleste er blevet dræbt af jordskred eller under murbrokkerne af sammenstyrtede huse, som i de fattigste områder af Brasilien ofte er i dårlig forfatning.

Ifølge det meteorologiske institut i Brasilien er der i de 110 år, hvor man har registreret nedbør, aldrig blevet målt så meget regn på 24 timer, som der blev målt torsdag og fredag.

Myndighederne anslår, at omkring 17.000 personer har været tvunget til at forlade deres hjem på grund af uvejret, som har ramt i alt 58 byer i delstaten Minas Gerais.

Flere end 10.000 er flygtet til andre delstater i landet.

Billeder fra de oversvømmede områder viser de voldsomme ødelæggelser i området. Huse er kollapset, træer er faldet til jorden, floder er løbet over deres breder, og broer er styrtet sammen.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger at regeringen gør "alt, hvad den kan" for at afhjælpe situationen. Det siger han under et officielt besøg i Indien.

Samtidig understreger han, at det er "svært at assistere alle", da det er så stort et område, der er hårdt ramt af store ødelæggelser.

51-årige Audemar Careniro, der bor i en forstad til Belo Horizonte, som er blevet hårdt ramt, siger til AFP:

- Der er aldrig før sket noget som dette før i området. Det var et sikkert sted. Det er en uventet tragedie, siger han.