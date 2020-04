Dødstallet efter masseskyderi stiger

Politiet i Canada oplyser nu, at der er 'mere end 19 ofre', og at de forventer, at dødstallet vil stige yderligere efter et masseskyderi i weekenden.

Det skriver Sky News.

Ofrene blev skudt af en 51-årig mand, der var klædt ud som politibetjent. I første omgang lød dødstallet på 10, men det blev hurtigt opjusteret til 16.

Den 51-årige gerningsmand blev skudt under en biljagt, før han blev anholdt. Den anholdte kørte rundt i en politibil, mens han skød mod tilfældige.

Nyheden kom natten til mandag dansk tid, men de mange ofre blev skudt over en periode på 12 timer med op til 100 km mellem nogle af gerningsstederne.

National Post rapporterer, at første skud blev affyret i byen Portapique. Sidste skud faldt næsten 100 kilometer derfra på en tankstation i Enfield, hvor gerningsmanden blev anholdt.

Canadas præsident, Justin Trudeau, har sendt en stor tak til politiet for deres arbejde og til de lokale beboere for deres samarbejde med politiet.

- Mit hjerte er med alle dem, som er påvirket af denne forfærdelige situation