Dødstallet stiger til 80 personer i det virusplagede Kina

Dødstallet som følge af coronavirusset i Kina stiger til 80. Det oplyser de kinesiske myndigheder mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at 24 nye dødsfald er bekræftet.

Samtidig stiger antallet af smittede til over 2300 tilfælde i Kina.

Udbruddet menes at stamme fra et Wuhan-dyremarked, hvor der angiveligt sælges både rotter, slanger og pindsvin.

Kina meddelte søndag, at det nu er totalt forbudt at handle med vilde dyr på grund af coronavirusset.

De kinesiske myndigheder udvidede søndag drastiske restriktioner på rejser i landet som led i bestræbelserne på at forhindre yderligere udbredelse af virusset.

Virussets evne til at sprede sig synes at være blevet stærkere, selv om det ikke er lige så stærkt som Sars var, siger ledende repræsentanter for Kinas sundhedssektor.

Flere andre lande har meldt om tilfælde af coronavirus. I Thailand er otte mennesker smittet, mens USA søndag aften dansk tid har meldt om fem smittede.

Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Frankrig og Japan er nogle af de lande, der har meldt om færre smittede. I de fleste tilfælde er det mennesker, der er kommet fra Kina.

Der er dog ikke meldt om dødsofre uden for Kina.