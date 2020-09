Dødstallet vokser

De voldsomme skovbrande på den amerikanske vestkyst fortsætter med at rase videre med næsten uformindsket styrke.

Yderligere tre personer, som var savnet i det nordlige Californien, er nu fundet døde i det udbrændte område.

Sheriff Kory Honea i Butte County oplyser ifølge nyhedsbureauerne, at 13 personer personer fortsat er savnet. Også staterne Oregon og Washington er hårdt ramt af de kraftige skovbrande.

Margi Wyatt bryder grædende sammen, da hun vender tilbage til, hvad der engang var hendes hjem. Foto: Robyn Beck

Over 30 personer er nu meldt omkommet fra området, og myndighederne i Oregon taler allerede om, at man skal forberede sig på 'en massedød', i forbindelse med, at brandfolkene får arbejdet sig gennem de udbrændte byer og boligområder.

'Hvad bliver det næste'

I tusindvis af amerikanere er på flugt fra flammerne, og der er foretaget evakueringer fra store områder. Andre områder har i ugevis været uden elektricitet.

- Hvad bliver det næste? Vi har protestdemonstrationer, corona og nu også disse brande, spørger en desillusioneret Danielle Oliver, som er flygtet fra sit hjem ved Portland.

Den kraftige røgudvikling har også gjort livet til et rent helvede for mange beboere i de tre stater. I Butte County i Californien ligger indekset på luftkvaliteten på 800-1000. Det er langt over indeks 500, som myndighederne har angivet som et absolut maximum, før luften er direkte farlig.

Dette satellit-foto viser den kraftige røgudvikling fra den amerikanske vestkyst. Foto: Noaa/goes/ Ritzau Scanpix

Trump kommer til Californien

Den amerikanske præsident Donald Trump ankommer mandag til Californien for at få en opdatering om katastrofen, der fortsat udvikler sig time for time.

Donald Trump har ellers ikke tidligere været begejstret for at sende hjælp til Californien. Begrundelsen har angiveligt været, at hovedparten af borgerne i den amerikanske delstat ikke stemmer på ham.

Kraftige vinde - som dog er aftaget en del i løbet af det seneste døgn - og tørke er hovedårsagen til, at de tusindvis af brandfolk har kæmpet en til tider håbløs kamp mod flammerne.