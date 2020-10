Dødsulykke: - Det sidste af min familie blev fjernet

Søn og storebror til ofre for dødsulykke beskriver tragedien som helt uvirkelig

Han er politimand og efter eget udsagn vant til at beskæftige sig med ulykker og tragedier.

Alligevel beskrev han den bratte ende på en stor del af hans families liv som helt uvirkelig, da han tog plads i vidneskranken i retten i Odense.

Her behandlede retten en dødsulykke i Bogense i sommer, hvor Jacob Hoppe mistede sin bror Mads og sin mor, som ofre for en vanvidsbilist i en Porsche.

– Det er det sidste af min familie, som blev fjernet under den ulykke, sagde Jacob Hoppe, efter at hans bistandsadvokat havde bedt ham redegøre for, hvordan tragedien havde påvirket ham.

Det var her i T-krydset Assensvej/Odensevej, at ulykken skete. Den lille Citroën svingede og blev ramt bagfra med voldsom fart. Foto: Tim Kildenborg Jensen

42 dages sygemelding er bare en konsekvens af, at hans lillebror og deres mor Rie fra det ene øjeblik til det andet var væk.

Jacob Hoppe fortalte i retten om, hvordan han har forsøgt at leve videre. Det stod klart, at havde han ikke haft sin kones familie, havde han ikke kunnet finde ud af, hvad han skulle gøre.

Han er ikke alene om at have mistet. Hans tre børn på seks, ni og 11 år har mistet en farmor og farbror, og hans kone har mistet en svoger.

Kort forinden havde han og Mads mistet deres mormor, hvis begravelse Mads, moderen og drengenes faster havde været i Bogense for at arrangere.

Det var i den forbindelse, at vanvidsbilisten torpederede dem og sprængte flere familier itu.

Den 26-årige vanvidsbilist blev i dag i dømt tre års fængsel.

26-årig får tre års fængsel for dødsulykke med tre ofre

Jacob Hoppe havde håbet på en lang fængselsstraf til gerningsmanden.

– Jeg drømte om seks år, håbede på fire år og troede på to år, og det endte med tre år, sagde han efter domsafsigelsen til Ekstra Bladet.

Han var langtfra tilfreds.

– Tre mennesker er døde, og det er hans skyld. Han er dømt for spiritus- og vanvidskørsel, sagde Jacob Hoppe, som var mødt op i retten, fordi han ville have, at gerningsmanden skulle se de dræbtes efterladte.

Hvordan Jacob Hoppes tilbageværende nærmeste familie skulle have overbragt beskeden om dommen, vidste han ikke.

– Det skal vi finde ud af nu. De får ikke noget at vide i dag. Det venter vi med til i morgen.