Dødsulykke: - Jeg hører et ordentligt brag

Helmi Mossa Hameed beskrives som:

Mand, 21 år gammel

Mørk i huden og mørkt hår

Cirka 180 cm høj

Almindelig af bygning

På gerningstidspunktet var han iført sort tøj

Han havde havde adgang til at bruge bilen, som ikke var stjålet.

Han er i forvejen kendt af politiet, og politiet opfordrer alle, der mener at have set ham, eller som kender hans færden efter uheldet, til at kontakte Københavns Politi på 1-1-4. Undlad selv at tage kontakt til ham.