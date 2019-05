Dødsulykke på flodbåd efterforskes som forbrydelse

En ungarsk turistbåd kæntrede onsdag aften i Budapest efter en kollision med et stort passagerskib, oplyser politiet.

Syv sydkoreanske turister er fundet druknet. Deres turbåd kæntrede ved kollisionen. Der var 33 sydkoreanske turister og deres guider om bord.

Sagen efterforskes som en kriminel handling ifølge politiet.

21 personer er fortsat savnet, oplyser myndighederne torsdag.

En talsmand for politiet oplyser, at turbåden sank næsten øjeblikkeligt, efter den blev ramt af en stor passagerbåd tæt på Margrethe-broen, der fører over floden Donau i det centrale Budapest.

Han siger, at det kan tage adskillige dage at få hævet turbåden fra flodbunden.

Han kunne hverken bekræfte eller afvise, om der stadig kunne ligge druknede inde i bådens skrog.

Båd fra Sovjet

Den kæntrede båd er helt tilbage fra 1949 og blev bygget i Sovjet Unionen, skriver Reuters. Den var siden blevet opdateret med en ny motor i 1980, som var bygget i Ungarn.

Båden, der havde navnet 'havfruen', blev fundet på flodbredden nogle hundrede meter fra dens kajplads.

Kollisionen skete på Donau, der skærer gennem Budapest.

Udenrigsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om danske tilskadekomne, men undersøger sagen, oplyser de til Ekstra Bladet.