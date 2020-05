Dødsulykke på villavej

En mand mistede onsdag eftermiddag livet, da en lastbil med jord væltede i Brønshøj.

Københavns Politi fik anmeldelsen om ulykken på Merløsevej klokken 14.03.

- Ulykken skete, da en lastbil, der skulle aflæsse noget jord, væltede ned over personen. De nærmere omstændigheder kender vi ikke, siger politiets vagtchef Thomas Hjermind.

De pårørende til den omkomne er blevet underrettet om ulykken.

Ulykker, der sker under arbejde, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Derfor arbejder Arbejdstilsynet sammen med politiet for at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken i Brønshøj.

Arbejdstilsynet har i de senere år i gennemsnit modtaget knap tre anmeldelser hver måned om arbejdsulykker, der har kostet en person livet.

Sidste år modtog tilsynet 42.700 anmeldelser om arbejdsulykker - heraf var der i 36 tilfælde tale om dødsulykker. Året før - i 2018 - blev der anmeldt 31 dødsulykker.

Flere af sidste års ofre omkom ved faldulykker, fremgår det af Arbejdstilsynets opgørelse over arbejdsulykker i 2019.

Andre mistede livet, da de blev klemt under tunge materialer under nedrivningsarbejde eller læsning af køretøjer.

Og så var der i 2019 flere eksempler på trafikulykker, som kostede medarbejdere livet i arbejdstiden.