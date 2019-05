Dødsulykke: Tre fodgængere kørt ned

Nordjyllands Politi oplyser, at der har været en ulykke i Vodskov på Vodskovvej. Vejen er spærret i begge retninger

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen melder, at der er tre fodgængere, der er blevet kørt ned.

- En personbil er kørt ind i tre fodgængere på Vodskovvej. Vi ved ikke noget om køn eller alder på de tilskadekomne på nuværende tidspunkt, hvorfor de pårørende heller ikke er underrettet endnu.

Ifølge Nordjyske er føreren af bilen afgået ved døden.

Ulykken skulle være sket i nærheden af hæveautomaten. Foto: Rene Schütze

Torben Larsen beretter, at der også er sendt en lægehelikopter i forbindelse med ulykken.

- Alle tilskadekomne er kørt til Aalborg Sygehus med eskorte, siger han til Ekstra Bladet.

Vagtchefen fortæller, at politiet på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad der er skyld i ulykken.

Bilisten blev også sendt på hospitalet, men er senere afgået ved døden. Foto: Rene Schütze

Ekstra Bladets mand på stedet melder om, at der har været en rimelig mængde kraft bag personbilen.

- Der er lige nu tre ambulancer, der forlader stedet, og lægehelikopteren letter nu. Vejen gennem Vodskov by er spærret af. Ulykken skete ved indgangspartier til Spar Nord. Facaden er helt smadret, siger han.

Politiet oplyser desuden, at der er omkørsel via Vodskov Kirkevej og Tingvej. Der er ingen tidshorisont for, hvornår der er ryddet op.

De tre påkørte tilstand er alvorlig. Foto: Rene Schütze

Opdateres ...