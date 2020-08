Dødt rådyr som blind passager

Tysk kvinde påkørte rådyr uden at opdage, at det havde sat sig fast på fronten af hendes bil

Både dansk og udenlandsk politi oplever lidt af hvert, og nogle gange overhales fantasien af nærmest uvirkelige scenarier fra virkelighedens verden.

Sådan et blev politiet i Sachsen-Anhalt i Tyskland præsenteret for fredag, da en 57-årig kvinde ringede og fortalte, at hun havde påkørt et rådyr omkring klokken seks om morgenen på vej mod Wilhelmshöhe på B81-landevejen.

Det er der for så vidt ikke noget odiøst i, for det sker desværre jævnligt på de trafikerede tyske veje.

Men i dette tilfælde må de tyske betjente have fået sig lidt af et chok, da de kunne konstatere, at den 57-årige kvinde havde kørt med rådyret siddende fast med hovedet inde under bilens kølerhjelm på en strækning over halvanden kilometer, fra hun ramte dyret, og til hun parkerede ved sin bopæl i Halberstadt.

- Jeg har nok fået et chok på grund af sammenstødet, men kørte videre, fortalte kvinden politiet ifølge den tyske avis Bild.

Den sorte Audi ser, som det fremgår af billederne, noget medtaget ud af at have kørt med det stakkels dyr, der formentlig blev dræbt ved selve sammenstødet.