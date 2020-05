Dømt: 32-årig mand kvalte sin mor

Den 32-årige erkendte sig skyldig i fuldt omfang og blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid - han har også mistet retten til at arve sin mor

En 32-årig ringede i sommer selv til Sydøstjyllands Politi for at fortælle, at han havde slået sin mor ihjel.

Sydøstjyllands Politi anholdt derefter manden uden dramatik i moderens hjem i Brædstrup.

Manden er i dag ved Retten i Horsens blevet for 20. juli 2019 at have dræbt sin 71-årige mor ved kvælning. Manden erkendte sig skyldig og blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Den dømte forklarede i retten, at han før drabet havde haft flere uoverensstemmelser med sin mor, men at han alligevel havde valgt at flytte hjem til hende. Konflikterne fortsatte herefter ifølge den nu dømte, siger anklager Bjørn Dahl Larsen fra Sydøstjyllands Politi ifølge pressemeddelelsen.

Kriminalteknikere på stedet. Foto: Ernst van Norde

- På drabsdagen mente den dømte, at moderen var skyld i, at han havde fået det fysisk dårligt, og at det var det, som havde gjort ham vred, fortsætter anklageren.



Retslægerådet har kendt den 32-årige sindssyg i gerningsøjeblikket, hvorfor dommen lød på anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid.



Den dømte blev desuden frakendt retten til at arve efter sin mor.

