Dømt: Barnepige serievoldtog 13-årig

En forfærdelig pædofilisag har fået sin afslutning.

Det sker, efter at den nu 71-årige Neil Maddox fra Prescot i England er blevet idømt 15 års fængsel for 'seksuelt misbrug og serievoldtægt' af en ung dreng, han fra tid til anden passede.

I retten lød det, at overgrebene allerede startede, da drengen var ni år gammel, mens voldtægten stod på fra 13-årsalderen.

Det skriver Liverpool Echo.

'Normen'

Overgrebene fandt sted, dengang Maddox var i sine halvtredsere.

Ifølge dommer Gary Woodhill er det først nu i sine voksne år, at ofret har fundet styrket til at tale ud om det, han var udsat for.

- At være udsat for seksuelle overgreb fra en så ung alder gjorde, at ofret troede, overgrebene var helt normale, sagde dommeren i retten.

Tidligere dømt

Maddox, der i første omgang erklærede sig uskyldig, sad i 2001 seks måneder i fængsel.

Dengang blev han blandt andet dømt for onanere og tisse foran en 16-årig dreng.

Man fandt desuden børnepornografisk materiale på gerningsmandens computer, da politiet i forbindelse med den nuværende sag gennemsøgte hans hjem i 2017.

- Jeg håber, at jeg på et tidspunkt kan komme videre med mit liv, men i øjeblikket, har jeg svært ved at se hvordan, sagde ofret fra en direkte videoforbindelse i retten.

- Det var meningen, at Neil skulle passe på mig som barn. I stedet gjorde han det værste, noget menneske kan gøre, sagde det nu voksne offer.

Neil Maddox blev i alt dømt for 20 tilfælde af seksuel misbrug. Herunder seks specifikke tilfælde af voldtægt.