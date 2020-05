Dømt for at affyre romerlys mod mennesker

KØBENHAVNS BYRET (EKSTRA BLADET): To mænd på 21 og 24 år er i dag dømt for grov kådhed og den milde voldsparagraf.

Dommen kommer på baggrund af en episode, der skete nytårsaften, hvor den 21-årige affyrede romerlys mod mennesker på gaden og den 24-årige sparkede en ung mand på kroppen.

Begge erkendte episoden i retten, men nægtede anklagen, hvor begge var tiltalt efter den grove voldsparagraf. Den 21-årige var tiltalt for at have sigtet og ramt mennesker på gaden med romerlys, og den 24-årige for at have sparket manden i både ansigt og på kroppen.

Byretten fandt heller ikke, at der var tilstrækkeligt bevis for, at de tiltalte skulle dømmes efter den grove voldsparagraf, hvorfor dommen endte med at være efter grov kådhed og den milde voldsparagraf.

Festen sluttede brat

Hvad der skulle have været en hyggelig tur ned for at se fyrværkeri endte som en skræmmende oplevelse og en brækket næse.

For selvom den 21-årige ifølge sin egen forklaring ikke bevidst sigtede mod menneskerne på gaden, endte et skud i retning mod en vennegruppe på fire, hvor romerlyset eksploderede.

Det forklarede to vidner i retten, der var fra vennegruppen i skudzonen. De beskrev episoden som meget skræmmende, fordi de ved, hvor galt det kan gå med fyrværkeri.

Det ene vidne beskrev, hvordan hun mærkede varmen på sine ben og et eftertryk efter eksplosionen. Indledningsvis troede hun, at hun var blevet ramt, men hendes nylonstrømper var stadig intakt.

Gruppen reagerede hurtigt og tre løb væk fra stedet umiddelbart efter eksplosionen.

- Vi var bange. Vi var skrækslagne, sagde hun og forklarede, at hun oplevede, at skuddet blev peget og sigtet mod dem.

Den resterende fra gruppen, en ung mand, løb ikke væk sammen med sine venner, men i stedet i retning mod den 21-årige.

Han håbede på, at han, sammen med de andre mennesker i området, kunne stoppe ham i at affyre fyrværkeriet. Mere husker han ikke, før han ligger på nede på jorden, forklarede han i retten.

Her fortæller han også, at han fik en brækket næse og skade på tænderne, efter episoden, hvor der ifølge ham var to til tre mennesker, der sparkede ham.

Der blev dog ikke fremlagt nok beviser for, at det var den 24-årige, der ifølge anklagen var tiltalt for at have forvoldt skaden på manden, hvorfor han udelukkende blev dømt for et spark, som en video, der blev afspillet i retten, viste.

Den 21-årige fik en 30 dages ubetinget fængsel, hvor byretten lagde vægt på tidligere domme. Den 24-årige fik en dom på 40 dages fængsel, der blev gjort betinget.