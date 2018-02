Dømt for at køre med politi-blink på taget

Anklageren måtte helt tilbage til 1933 for at finde en sag, der lignede

En 51-årig mand fra Næstved er blevet dømt for at køre rundt med et af politiets gamle blå blink på taget af sin bil.

Den 51-årige mand kom trillende på Fællesejevej i Næstved sidste år med blinket monteret på taget, skriver sn.dk.

En rigtig politi-patrulje fik øje på bilen, og de lokale betjente mente, at vognen var lige rigeligt udrustet.

Så de stoppede manden.

Ifølge sn.dk viste det sig, at det blå politiblink slet ikke kunne lyse.

Ledningen var nemlig klippet over, og manden bedyrede ihærdigt, at han på ingen måde agtede at tage jobbet som betjent fra de rigtige sheriffer.

Ville bruge magneten

Den 51-årige forklarede, at han havde købt politiblinket på en genbrugsstation. Når han nu kørte rundt med det på taget, så var årsagen, at han ville undersøge, om magneten på blinket var stærk nok til at holde et flag.

Manden agtede sågar at købe yderligere et politiblink, hvis magneten var kraftig nok.

Der er ikke nærmere oplysninger om, hvorfor manden brændte så voldsomt efter at blive flagbærende.

Kendt skyldig

Den 51-årige er nu blevet kendt skyldig og idømt en bøde på 900 kroner. Dommeren mente, at bilen godt kunne ligne en politibil.

Anklager Anders Lund Kjeld måtte helt tilbage til 1933 for at finde en sag, der blot tilnærmelsesvis lignede den konkrete sag. Dengang blev en mand idømt en bøde på 100 kroner for at gå rundt i en politiuniform, skriver sn.dk