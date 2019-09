Dømt for at prutte betjent i hovedet: - Kunne du li' det?

28-årige Stuart Cook er desuden dømt for besiddelse af cannabis

En mand er fredag blevet idømt 75 timers samfundstjeneste, efter han bevidst pruttede en politimand tre gange i ansigtet.

Det skete under en kropsvisitation på Kittybrewster Police Station i Aberdeen, Skotland, efter at 28-årige Stuart Cook blandt andet var blevet arresteret for cannabis-besiddelse.

I Aberdeen Sheriff Court kom det frem, hvordan Cook havde sluppet sin vind, da han blev bøjet forover, mens det også kom frem, at han samtidig havde spurgt politiet, om 'det var noget, de kunne lide' med henvisning til prutterne.

Det skriver adskillige medier blandt andet lokalavisen Evening Express.

Involveret i bilulykke

Stuart Cook havde i første omgang været involveret i et mindre biluheld.

Da politiet efterfølgende ankom til ulykkestedet, bemærkede man en cannabis-lugt fra den 28-årige, der straks blev lagt i håndjern.

Herefter udviste Cook aggressiv adfærd, da han både råbte ad og skubbede til betjentene, lød det i retten.

- Min klient havde røget en cannabis-joint, men mente at politiet overreagerede i situationen, forklarede forsvarsadvokaten Laura Gracie.

Cook erklærede sig både skyldig for besiddelse af cannabis og for at 'opføre sig truende mod politiet'.