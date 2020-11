Dømt for at skyde mod kæreste

En 47-årig mand blev onsdag ved Retten i Randers idømt tre et halvt års ubetinget fængsel for at have affyret et skud med en pistol tæt på sin ekskæreste.

Hende havde han i flere andre tilfælde udsat for vold og trusler i deres hjem i Favrskov.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev opmærksom på den nu dømte, da man efter et tip ransagede hans bolig. Her fandt betjente blandt andet amfetamin, hvorefter manden blev anholdt og varetægtsfængslet.

Efter anholdelsen mødte mandens 44-årige ekskæreste op hos politiet og fortalte, at hun igennem længere tid var blevet udsat for vold og trusler af manden, indtil deres forhold stoppede i slutningen af 2019.



Ved et tilfælde havde den nu dømte ifølge kvinden peget på kvinden med en pistol og havde affyret et skud, som ramte omkring en meter ved siden af hende. Episoden udspillede sig i november sidste år.

Kvindens forklaring fik politiet til at foretage en grundig undersøgelse af hjemmet i Favrskov. Her fandt teknikere frem til to projektiler, der var boret ind i komfuret og i væggen. Projektilerne svarede til den type pistol, som kvinden også havde nogle billeder af på sin mobiltelefon.



Beviserne var medvirkende til, at den 47-årige blev dømt for at have forvoldt fare for den 44-årige kvindes liv og førlighed og for at have været i besiddelse af en pistol under særligt skærpende omstændigheder.



Desuden blev han dømt for fire tilfælde af vold begået i løbet af 2019. Ved ét af tilfældene slog han kæresten i hovedet med et afbrækket bordben og i et andet tilfælde, juleaften, gav han hende et knytnæveslag i ansigtet. Den 47-årige blev også dømt for trusler på livet ved, efter parret var gået fra hinanden, at have sendt en sms til kvinden, hvor han truede med at dræbe hende.



- Det var både stærke tekniske beviser og kvindens forklaringer, der førte til, at den 47-årige blev dømt. Særligt den voldsomme episode hvor den 47-årige skød med en pistol var medvirkende til, at han blev idømt flere års ubetinget fængsel, siger anklager i sagen Bjørn Fogh Sørensen ifølge pressemeddelelsen.



Den 47-årige nægter sig skyldig og har anket dommen til landsretten.