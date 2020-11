Dømt for at true dommer: Blev halvmillionær dagen efter

I torsdags blev et 36-årigt tidligere medlem af banden Brothas idømt 40 dages fængsel for at have truet en dommer på livet i Retten i Glostrup.

Fredag blev den 36-årige halvmillionær i Østre Landsret, hvor dommerne tilkendte ham forhøjet erstatning, fordi han sad uskyldigt varetægtsfængslet i 178 dage for medvirken til terroristen Omar El-Husseins terrorangreb i København i februar 2015. Han slap dengang med 60 dages fængsel for besiddelse af 57 patroner og hash.

Østre Landsret fordoblede den normale erstatning, fordi han var tiltalt for terrorisme. Den skattefri erstatning er på 523.200 kr. plus renter.

– Det er ikke så vigtigt for ham med pengene. Men erstatningen er en anerkendelse af, at han sad uskyldig fængslet, og det svarer til en undskyldning fra staten, siger hans forsvarer, advokat Jesper Storm Thygesen.

Frustreret over retten

Det var da også frustration over retssystemet, der 26. juni i år fik den 36-årige til at ’eksplodere’ i retslokale 404 i Retten i Glostrup.

Her blev han fundet skyldig i en sag om frihedsberøvelse af et offer, der blev bortført i bagagerummet på en bil, mishandlet og afpresset et stort beløb i ’dummebøde’.

Otte var tiltalt, og den 36-årige fik halvandet års fængsel for sin rolle i sagen, der er anket til frifindelse i Østre Landsret.

– Dit racistiske svin. Jeg fuckning finder dig, mand, råbte den 36-årige til retsformanden, da skyld-kendelsen faldt. Dommeren fik også en fornærmende svada med ord som ’bøsserøv’ og ’racistisk svin’.

I torsdags erkendte den 36-årige truslerne mod dommeren og modtog dommen på 40 dages fængsel. Han forklarede, at det skete i frustration over retssystemet, som han mente havde behandlet ham uretfærdigt under terror-sagen i 2016.

Kaldte dommer ’nazistluder’

Det indgik som en skærpende omstændighed, at han også i 2018 blev idømt tre måneders betinget fængsel for at have svinet den kvindelige dommer i terror-sagen til under et retsmøde.

Han kaldte hende ’nazistluder’ og råbte ’du skal sutte min fucking omskårede pik’.

Efter terrorangrebene mod ’Krudttønden’ og Synagogen blev fire af Omar El-Husseins venner fra Mjølnerparken tiltalt for at have hjulpet ham. Alle blev 27. september 2016 frifundet for medvirken til terrorisme. Tre af dem, blandt dem den 36-årige, krævede erstatning, men fik afslag i Københavns Byret.

Østre Landsret stadfæstede afslaget til to af dem, mens den 36-årige fik delvist medhold og derfor erstatning.