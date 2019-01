Dømt for at ville bortføre børnehavebørn

Ung mand forsøgte i fire tilfælde at foregive, at han skulle hente barn i børnehave, men pædagoger anede uråd og forhindrede, at børnene blev taget med

En 20-årig mand er fredag ved Retten i Aarhus blevet dømt for flere tilfælde af vold mod offentligt ansatte, for blufærdighedskrænkelse af børn og for fire gange at have forsøgt at bortføre børn fra børnehaver i Brabrand vest for Aarhus.

- Han gik ind i børnehaverne, pegede og sagde, at han skulle have et bestemt barn med. Han kunne dog ikke sige noget om, hvem barnet var, og det er heller ikke kommet frem under retssagen, hvad han ville med barnet, siger anklager Laura Simoni Pedersen i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.



Alle fire gange mislykkedes mandens uhyggelige plan dog, da pædagogerne greb ind.

Den 20-årige mand blev også dømt for flere tilfælde af vold mod medarbejdere på de forskellige opholdssteder, han har været tilknyttet. Han har blandt andet slået én i hovedet, og kastet stole efter en anden. Han er også dømt for forsøg på grov vold ved at have hældt afkalkningsmiddel i kaffen, som han efterfølgende gav til en medarbejder.



- Det blev heldigvis kun til forsøg på grov vold, da kaffemaskinens varmelegeme havde neutraliseret midlet, så medarbejderen slap uden alvorlige skader. Medarbejderen er dog stadig mærket af episoden. siger Laura Simoni Pedersen.

Mentalt retarderet



Den 20-årige mand blev også dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod to piger.

Den 20-årige mand er i forbindelse med sagen blevet mentalundersøgt, og han betegnes som mentalt retarderet i høj grad.



Han blev derfor dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, så han nu kan overføres til en sikret afdeling.



Retten besluttede, at der ikke skulle fastsættes en længstetid for foranstaltningen. Dermed imødekom retten anklagerens påstand.



- På baggrund af mentalundersøgelsen og udtalelser fra retslægerådet mener jeg, at det er den helt rigtige foranstaltning, siger anklager Laura Simoni Pedersen.



Den 20-årige mand udbad sig betænkningstid i relation til at anke dommen.

