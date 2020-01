Dømt for at voldtage 48 mænd

36-årige Reynhard Sinaga er mandag blevet idømt livsvarigt fængsel for en stribe af voldtægter i Manchester.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC.

Manden er dømt for 159 sexovergreb begået mod i alt 48 mænd i Manchester i løbet af en længere periode. Ifølge politiet havde Sinaga udset sig mindst 190 ofre.

Med dommen mod manden er navneforbuddet mod ham blevet hævet, mens dommeren har bestemt, at han skal afsone mindst 30 år af livstidsdommen.

Den seneste dom er kulminationen på den sidste retssag i en række af i alt fire retssager, hvor han altså er dømt for i alt 159 forseelser.

Lokkede mænd med hjem

Fremgangsmåden for de mange overgreb var meget ens. Alle ofrene havde gerningsmanden fundet i de sene nattetimer, hvor han ventede ude foran barer eller natklubber i Manchester. Her havde han henvendt sig til dem og ført dem hjem til sin lejlighed i byen, ofte ved at tilbyde dem noget at drikke, eller for at de kunne ringe efter en taxa.

Her bedøvede han efterfølgende mændene, inden han begik overgreb mod dem, når de var bevidstløse. Efterfølgende vågnede ofrene op uden nogen erindring om, hvad der var foregået.

En dommer har ved et tidligere retsmøde slået fast, at der må have været anvendt det narkotiske stof GHB, også kendt som Fantasy, til at bedøve mændene.

På trods af, at ofrene altså ikke umiddelbart har haft nogen viden om, hvad der var foregået, har politiet haft relativt let spil i opklaringen. Den 36-årige voldtægtsmand havde nemlig filmet alle overgrebene, hvorfor politiet ikke skulle bruge lang tid på at finde afgørende bevismateriale.

Finder aldrig alle

Reynhard Sinaga er indonesisk statsborger og var indtil sin anholdelse ph.d.-studerende i Leeds. Han blev anholdt i sommeren 2017, da et offer kom til sig selv, mens overgrebet stod på. Han havde held til at overmande Sinaga og tilkalde politiet, som efterfølgende fandt det gruopvækkende materiale på voldtægtsforbryderens telefon.

Ifølge politiet er det ikke sikkert, at de nogensinde finder ud af omfanget af forbrydelserne.

- Vi har mistanke om, at han har begået overgrebene over en periode på ti år. Informationen og bevismaterialet, vi har arbejdet ud fra, er hovedsageligt fra trofæer, han har indsamlet fra ofrene, lyder det fra vicepolitiinspektør Mabbs Hussain ifølge BBC.

Efterforskerne fandt frem til ofrene fra Sinagas videoer ved hjælp af stjålne telefoner, id-kort og telefoner, som de fandt i lejligheden.

Politiet har været ude af stand til at identificere i alt 70 ofre, og de opfordrer derfor nu andre, der mener, de kan være blevet udsat for overgreb, til at henvende sig.

Overvejer selvmord

De mange forbrydelser har haft hårde konsekvenser for ofrene, lyder det i forklaringer, der er blevet læst op i retten.

Således lyder det blandt andet fra ofrene, at voldtægtsmanden 'har ødelagt dele af mit liv', og for flere har det haft alvorlige konsekvenser for deres mentale helbred, hvilket for nogen har betydet, at de har haft selvmordstanker.

Sagens anklager, Ian Rushton, kalder Reyhard Sinaga 'den mest aktive voldtægtsforbryder nogensinde i britisk retshistorie' og formentlig også i hele verden.

- Hans ekstreme sans for seksuel berettigelse går nærmest over enhver forstand, og han ville uden tvivl stadig føje til sin ufattelige liste, hvis han ikke var blevet fanget, lyder det fra anklageren.

Den 36-årige nu dømte mand har igennem retssagen nægtet sig skyldig. Han har i løbet af retssagen hævdet, at ofrene havde gået med til at blive filmet, mens de lod som om de sov.

Efter den halvandet år lange retslige procedure er han dog blevet dømt efter samtlige anklagepunkter.