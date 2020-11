Dømt for Betina-drab: Mishandlede og dræbte eks-kæreste

Den nu 30-årige Bartlomiej 'Bartik' Sykulski fik ikke held til at vriste sig fri af den dom, han fik i Retten i Nykøbing Falster for det makabre drab på eks-kæreste Betina Olsen.

Den polske statsborger blev ifølge sn.dk i eftermiddag i ankesagen i Østre Landsret fundet skyldig i at have dræbt den 34-årige sosu-assistent under og efter en hasarderet køretur på Møn 12. november 2017.

Betina Olsen havdet et turbulent og ustabilt forhold til den mand, som nu også i landsretten er dømt for at have dræbt hende. Foto: Privatfoto

Den høje, fysisk stærke mand, der har boet i Danmark i en årrække og taler dansk, blev straffet med 12 års fængsel og vil efter endt afsoning blive udvist af Danmark for bestandig.

Uenige om dommen

Ni nævninge og tre juridiske dommere bedømte sagen, og de var uenige i spørgsmålet om skyld.

To nævninge ville frifinde Bartlomiej Sykulski, da de ikke fandt det bevist, at han havde haft til hensigt at dræbe Betina Olsen.

Fakta om drabet på Betina Olsen Betina Olsen blev efter politiets opfattelse slået ihjel i sin egen personbil af mærket Suzuki Swift omkring 13. november 2017. Dødsårsagen var angiveligt stump vold og kvælning. Det fremgår af anklageskriftet, som beskriver, hvordan ofret blev bundet til et sæde og fik halsen snøret fast til en nakkestøtte, hvorefter gerningsmanden kvalte og tævede hende. Den 34-årige kvinde blev angiveligt slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen, og derefter skjult på en repos oven for en trappeopgang foran sin lejlighed i Keldby på Møn. Efter overfaldet skaffede den tiltalte ifølge anklageskriftet ikke lægehjælp hurtigt nok. Den tiltalte 29-årige polak har også under ankesagen i landsretten nægtet sig skyldig i drab, men erkender usømmelig omgang med lig. Han har fortalt, at han nogle dage efter ekskærestens død pakkede Betina Olsens lig ind i to madrasser, tre tæpper og en sandsæk. Han skjulte derefter det hele under et bordtennisbord. Her blev den spinkle sosu-assistent trods politi-ransagninger og en omfattende eftersøgning først fundet 12 døgn efter sin død og en uge efter efterlysningen af hende.. Politiets teknikere fandt blodspor efter Betina Olsen i bilen og på den tiltaltes tøj fundet i ofrets skraldespand. Det har også belastet den tiltalte håndværker, at han havde sin ekskærestes telefon i en jakke, og at han efter hendes død sendte flere sms-beskedder i hendes navn. Obduktionen har afsløret, at Betina Olsen havde 97 skader over hele kroppen. Vis mere Luk

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet skjulte han i panik liget i et sammenrullet tæppe under et bordtennisbord på en repos i hendes førstesals-lejlighed.

Den lemlæstede kvinde havde 97 læsioner på store dele af kroppen, da politifolk efter flere døgns omfattende eftersøgning fandt hende.

Familiemedlemmer og venner stillede efter fundet af Betina Olsens lig blomster og tændte lys foran hendes privatadresse. Foto: Per Rasmussen

En del af kvæstelserne knyttede sig, skulle det vise sig, til bilturen med den nu dømte eks-kæreste.

Turbulent parforhold

Bartlomiej Sykulski har hele vejen igennem nægtet at have været voldelig i det ellers turbulente parforhold.

Men uafhænigigt af hinanden har flere vidner forklaret, at de har set ham slå Betina Olsen eller hørt hende klage over hans voldelige adfærd overfor hende.

Betina Olsens lig var påført 97 læsioner og var i en længere periode gemt i et sammenrullet tæppe under et bordtennisbord i hendes lejlighed på Møn. Foto: Privatfoto

Et klart flertal af nævninge og alle de juridiske dommere fandt i sidste ende ikke den polske håndværkers forklaringer troværdige, og det endte med at landsretten også stadfæstede byrettens strafudmåling.

Statsadvokaten havde ellers ifølge sn.dk plæderet for en skærpelse til 13 år som en tillægsstraf, da Bartek Sykulski efter sin anholdelse også har fået et par mindre dommer for hastighedsovertrædelse og butikstyveri.

Læs mere om drabssagen:

Grumme detaljer i drabssag: Dyr angreb Betinas lig

Jaloux, aggressiv og voldelig: Kæreste truede med at dræbe Betina