Dømt for blufærdighedskrænkelse mod kusine

En nu 16-årig dreng er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse mod sin dengang 14-årige kusine, skriver jv.dk.

Drengen blev idømt 40 dages betinget fængsel i Retten i Esbjerg.

Hændelsen fandt sted under et besøg hos de unge menneskers bedstefar i Varde. Under en fysisk leg kom drengen til at ligge oven på pigen.

- Det slog klik. Jeg kunne ikke rigtig styre, hvad der skete, forklarede drengen i retten, ifølge den lokale avis.

Drengen berørte herefter pigen flere intime steder. Det var Esbjerg Kommune, som anmeldte sagen til politiet.