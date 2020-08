Dømt for brutalt backpacker-drab: Nu bliver de reddet

Den thailandske konge har benådet de to mænd, der ellers var dømt til døden for at dræbe to unge britiske backpackere i 2014.

Det skriver CNN.

I stedet har de dømte mænd fået en livstidsdom.

23-årige Hannah Witheridge og 24-årige David Miller døde på brutal vis. Foto: Ritzau Scanpix/British Foreign and Commonwealth

De to mænd er dømt skyldige i at dræbe 23-årige Hannah Witheridge og 24-årige David Miller i september 2014 på en strand på den thailandske ø Koh Tao.

Ligene er de unge rejsende blev fundet delvist afklædte, mens Witheridge lig bar tydelige spor af, at hun var blevet voldtaget.

Kongens fødselsdag

Benådningen kommer i kølvandet på kongens fødselsdag, hvor lovteksten foreskriver, at dømte kriminelle får muligheden for at 'vende deres opførsel og blive gode borgere.'

Indledningsvist erkendte gerningsmændene Zaw Lin og Wai Phyo to gæstearbejdere fra Myanmar drabene, men deres forsvarere har hævdet, at tilståelsen blev fremtvunget ved hjælp af tortur begået af thailandsk politi.

Da Ekstra Bladet beskrev drabene i 2014 og 2015, var ordlyden således:

'23-årige Hannah Witheridge fra Norfolk blev voldtaget, formentlig af flere mænd, og derpå grusomt maltrakteret og dræbt med et drabeligt hakkejern med et blad på størrelse med en skovls. 24-årige David Miller fra kanaløen Jersey blev også slået adskillige gange, men var i live, da morderne forlod gerningsstedet. Han lå dødeligt kvæstet i vandkanten og druknede øjensynlig, fordi han var ude af stand til at krybe i sikkerhed.'

