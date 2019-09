Mand dømt for deling af sexvideo med mindreårig

En ung mand fra Kolding er idømt 60 dages betinget fængsel med et års prøvetid for at dele en sexvideo med en 15-årig.

Det skriver JydskeVestkysten.

I 2015 spredte han en sexvideo optaget af to 15-årige. Videoen er en del af den såkaldte Umbrella-sag.

- Han erkendte sig skyldig i stort set det hele, så det var bare et spørgsmål om, hvor længe han ville få, siger anklager Therese Brüner til avisen.

Sagen omfatter mere end 1000 personer, som er blevet taget i deling af sexvideoer. I en video udsættes en 15-årig pige for ydmygende seksuelle handlinger, og den unge mand erkendte, at han havde delt videoen 69 gange, mens han har delt en anden video 40 gange.

148 nye sigtelser i Umbrella-sagen

- Man gør mange dumme ting på efterskole. Det her var bare drengestreger, sagde den unge mand i retssalen i sidste uge.

Videoerne er blevet delt i lukkede Facebook-grupper.

