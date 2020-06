Dømt for dødstrusler: Røver havde jagtgevær med i tog

En 29-årig mand dømt for at true med at tage livet af sagsbehandler i Kriminalforsorgen

En 29-årig mand med en række røveridomme i rygsækken er nu også blevet dømt for telefonisk at have truet en sagsbehandler med at tage livet af hende.

Han er også fundet skyldig i at have foretaget en togrejse omkring Aarhus med et oversavet jagtgevær i sin sportstaske.

De forseelser har ifølge senioranklager Jakob Beyer kastet en ubetinget straf på tre et halvt års fængsel af sig i Retten i Aarhus.

- Det er en meget alvorlig forbrydelse at gå rundt med et farligt skydevåben i det offentlige rum, og det viser rettens dom jo også. Det fik også betydning for straffens længde, at han adskillige gange tilbage fra 2009 er dømt for røverier, forklarer anklageren.

Manden nægter sig skyldig og har anket dommen til frifindelse og subsidiært til strafformildelse.

Gevær mellem benene

Den 29-årige mand blev anholdt tre døgn før nytår i 2019, da en Arriva-medarbejder fandt ham i dyb søvn og tydeligt beruset i et tog på Aarhus Banegård.

En betjent vækkede ham, og i en sportstaske mellem hans ben fandt han det oversavede jagtgevær med ammunition. Først forklarede manden politiet, at han ville begå selvmord. Men i retten afviste han, at have haft noget med skydevåbnet at gøre.

Episoden med sagsbehandleren udspillede sig efter mandens afsoning af en tidligere dom. Han ringede og var stærkt utilfreds med Kriminalforsorgens sagsbehandling.

Den dømte mand er erklæret egnet til almindelig straf. Han vil være varetægtsfængslet indtil ankesagen kommer for landsretten.