Dømt for dødsvold: Stikker af fra retten

En 29-årig mand er i dag stukket af fra Østre Landsret efter at være blevet idømt otte års fængsel og udvisning for vold med døden til følge

Det lykkedes i dag den 29-årige Jafar Mohammad Rida Al Jasiri at stikke af fra Østre Landsret, kort efter at han havde fået skærpet sin straf for vold med døden til følge til 8 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt ved Østre Landsret.

Det oplyser politiet.

Flugten fandt sted klokken 11:50, da den dømte skulle køres fra Østre Landsret i Bredgade i København efter dommen.

Her lykkedes det for den dømte at løbe fra betjentene over til en ventende bil, der kørte ham væk fra stedet.

Det fortæller pressekontakt ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, til Ekstra Bladet.

Bilen blev senere fundet efterladt i København.

Skænderi førte til dødsvold

Jafar Mohammad Rida Al Jasiri er dømt for bevidst at påkøre en 39-mand på tankstationen Circle K i Holbæk. Manden fik svære læsioner i kraniet og hjernen og døde senere af sine kvæstelser.

Den 39-årige efterlod sig hustru og fire børn.

Forud for påkørslen havde offeret besøgt en McDonalds-restaurant sammen med sine børn. Her kom han i skænderi med to yngre mænd. Den ene af mændene var Jafar Mohammad Rida Al Jasiri.

Senere mødte den afdøde de to mænd igen, på tankstationen i Holbæk, hvor den fatale påkørsel fandt sted.

Begge mænd blev i første omgang anholdt og varetægtsfængslet, men den ene blev senere løsladt igen. Jafar Mohammad Rida Al Jasiri erkendte i byretten at have påkørt den afdøde, men forklarede, at der var tale om et uheld.

Han nægtede sig derfor skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge.

Den forklaring købte byretten dog ikke, og idømte ham dengang seks års fængsel og udvisning af landet.

Jafar Mohammad Rida Al Jasiri beskrives som: Mand, 29 år, født i Irak, 172 cm høj, almindelig af bygning, sort kort hår, brun hud, skægstubbe, brune øjne.

Politiet vurderer ikke, at Jafar Mohammad Rida Al Jasiri er farlig, men borgere, der ser ham, skal undlade selv at tage kontakt og i stedet underrette politiet.

Oplysninger om den efterlyste mand gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.

Jafar Mohammad Rida Al Jasiri. Foto: Politi

