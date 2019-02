Dømt for drabsforsøg: 'Du er godt nok svær at slå ihjel'

En kvinde var i livsfare, da hendes daværende kæreste viklede et reb rundt om hendes hals flere gange anden juledag 2017.

I dag blev kvindens daværende kæreste, Alexander Toro Møllmann, idømt otte års fængsel for drabsforsøg, grov vold, vold og trusler og ulovlig tvang ved Retten i Nykøbing Falster. Han ankede på stedet.

Ifølge anklageskriftet udtalte den 25-årige i forbindelse med drabsforsøget, at 'det var godt nok pokkers, at du ikke vil dø', eller 'du er godt nok svær at slå ihjel' eller lignende. Og retten lagde til grund, at han stoppede sit forehavende, fordi kvælningen viste sig at være sværere, end han havde regnet med.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at jeg synes, det er en rigtig grov sag, siger senioranklager Anne Marie Fink.

Hun fortæller, at offeret var inde og vidne i retten og havde bedt om, at Alexander Møllmann blev ført ud.

Han er dømt for tre tilfælde af grov vold og trusler over for kæresten fra september til december 2017, og som det også fremgår af anklageskriftet, blev kvinden udsat for voldsom mishandling.

- Lægeoplysningerne underbygger, at hun havde nogle store skader, siger senioranklageren.

- Dommen er anket, fordi min klient nægter sig skyldig. Det fastholder han, og det vil vi gerne have landsretten til at se på, siger mandens advokat Peter Kragh.

- Nægter han at have lagt hånd på hende, eller nægter han omfanget af volden?

- Han nægter at have udøvet vold mod hende på nogen måde.

Drabsforsøget 26. december 2017 skete på en adresse i Sakskøbing, hvor han først slog hende med et bordben ved tindingen, hvorefter han viklede et reb flere gange rundt om hendes hals, men hun lå på gulvet, satte sin fod på hendes bryst og mave og strammede til, så hun ikke kunne tale og havde besvær med at få luft.

Voldsomme skader

Overfaldet resulterede blandt andet i hævelse og blålig misfarvning af halsen, smerter i venstre side af maven, blødninger i øjnene, sår i hovedet og brud på kindben, fremgår det af anklageskriftet.

Ved et tidligere tilfælde på samme adresse, 12. september 2017, blev kvinden slået med et vasketøjsstativ lavet af metal på kroppen og i ansigtet, så hun mistede bevidstheden, brækkede tre ribben, fik blødning under højre trommehinde, en sammenklappet lunge, fraktur på kraniet og blodansamlinger uden på hjernen ved tindingebenet.

I samme forbindelse truede manden hende på livet, hvis hun snakkede med politiet, fordi han ellers 'ville grave et hul og smide hende ned i det og hælde benzin ud over hende og sætte ild til det', ligesom han sagde, at 'der stod personer på begge sider af huset, og at hun ville blive skudt, hvis hun forsøgte at gå ud'.