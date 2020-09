Dømt for drabsforsøg: Tvang hustru til at drikke forgiftet kakao

En 45-årig kvinde var i livsfare, da hendes mand tvang hende til at drikke kakao, der var spækket med tre forskellige slags medicin.

Efterfølgende lå hun på sengen fuldstændig bedøvet af medicinen, hvorfor hendes jævnaldrende mand satte sig overskrævs på hende og skar hende talrige gange i underarmen med en kniv, så hun også kom i livsfare på grund af knivlæsionerne.

Kvinden reddede kun livet, fordi det lykkedes hende at flygte ud af et vindue og få kontakt til en nabo.

Det skete 22. oktober sidste år i Næstved efter de var gået fra hinanden, og fredag blev manden idømt syv års fængsel. Han ankede på stedet.

Et flertal af rettens medlemmer mente, at der var tale om skærpende omstændigheder og fastsatte straffen til fængsel i 7 år, mens et mindretal stemte for at fastsætte straffen til 6 år, som er udgangspunktet i sager om forsøg på manddrab.

Ville have børene

Det fremgår af anklageskriftet, at manden stod med kniven, da han tvang kvinden til at drikke den livsfarlige kakao og sagde 'enten tager du det her, eller også bliver det denne her', og tvang kvinden til at blive ved med at drikke, selvom hun græd og gav udtryk for, at hun var dårlig og skulle kaste op.

Han forlod herefter kvinden noget tid bag en låst dør, hvorfor han kom tilbage og sagde 'lad os få det her afgjort', 'kan du gå med til, at jeg får 65-75 procent af vores værdier, og at jeg har pigerne, og du kun ser dem hver 14. dag'.

Da kvinden først afviste dette, men senere, grundet frygt, accepterede, sagde tiltalte, 'nu stoler jeg ikke længere på dig, så nu er det slut'.

Herefter huggede og snittede han hende flere gange med en hobbykniv i underarmen, ligesom han tog hendes arm og rystede den for at få mere blod ud af den, hvorefter han efterlod den blødende kvinde.

Den domfældte blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.