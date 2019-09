Dømt for gruppevoldtægt: Strammede reb om offers hals

En 28-årig kvinde og to mænd i 30'erne har fået stadfæstet en dom for en brutal gruppevoldtægt mod en 42-årig polsk kvinde i Kongens Have i Odense. En tredje mand har fået skærpet sin straf med yderligere seks måneder.

Offeret blev bundet, mishandlet og voldtaget om natten til 5. juni 2018.

Det oplyser Østre Landsret til Fyens Stiftstidende.

Den 42-årige kvinde blev holdt fast af to af mændene, mens den 28-årige kvinde og en 35-årige mand slog og sparkede hende i hovedet og på kroppen.

Derefter lagde den 35-årige et stykke tøj om halsen på den 42-årige og strammede til, så hun ikke kunne trække vejret.

Så tvang den 28-årige kvinde det hjælpeløse offer til at give en af mændene oralsex, inden hun blev kneblet med en klud i munden og voldtaget på skift af de to 34-årige mænd.

Dommeren lagde til grund, at gruppevoldtægten havde karakter af en brutal seksuel afstraffelse

Fængselsstraffen for de tiltalte lyder på fire og et halvt års fængsel for en 34-årig mand, fire års fængsel for en 35-årig mand og tre et halvt års fængsel for den 28-årige kvinde.

Den sidste mand blev idømt anbringelse på en sikret institution for personer med vidtgående handicap - uden nogen slutdato for anbringelsen.