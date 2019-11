Dømt for had-forbrydelse: Jehovas Vidne fik en lussing

En 53-årig hidtil ustraffet mand fra Kalundborg er i Retten i Holbæk blevet idømt en betinget straf på 50 dages fængsel for vold begået mod et Jehovas Vidne.

Det oplyser sn.dk.

Manden blev blandt andet fundet skyldig i at have givet det 73-årig medlem af den religiøse bevægelse en lussing.

Han blev dømt efter straffelovens sjældent anvendte paragraf 81. Den giver domstole mulighed for at skærpe straffen for forbrydelser, som har baggrund i blandt andet andre menneskers etniske oprindelse, seksuelle orientering og tro.

Overfaldet udspillede sig i marts år i forlængelse af, at den nu dømte mand nær sit hjem så en fremmed bil holde parkeret med åben dør i nærheden af hans private bolig.

I retten forklarede han, at han fik den mistanke, at der kunne være tale om 'tyveknægte'. Han fulgte efter bilen ud til et landområde. Her blev bilerne bragt til standsning. Den 73-årige steg ud og forklarede, at han og de andre i bilen var Jehovas Vidner og var ude for at forkynde.

Smækkede bildøren i

Den 52-årige svarede tilbage, at det var han og de andre beboere trætte af. Herefter slog han efter politiets og rettens mening den ældre mand i ansigtet med flad hånd. Retten fandt det også bevist, at overfaldsmanden var motiveret af en antipati mod voldsofrets tro.

Han skal desuden have smækket bildøren ind i siden på den forurettede, da manden igen ville sætte sig ind i sit køretøj.

Den vestsjællandske mand nægtede sig ifølge sn.dk skyldig. Han fastholdt, at han handlede i nødværge, da det 73-årige Jehovas Vidne truede ham med tæsk og gjorde udfald mod ham to gange.

Den udlægning kunne voldsofret ikke genkende.

Den 52-årige mand afviste i retten, at han på nogen måde havde noget at udsætte på andre menneskers race, seksualitet eller tro. Men de forsikringer blev fejet af bordet i Retten i Holbæk.

En dommer mente, at manden burde have en ubetinget straf. Det var flertallet uenig i. Den dømte og hans forsvarer udbad sig betænkningstid til at overveje, om de vil anke dommen.