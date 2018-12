Dømt for kynisk brandkatastrofe: Leah var et af mordernes fem ofre

Butiksejer og to kumpaner kendt skyldige i at have myrdet tre kvinder og to mænd i katastrofalt brand-attentat med forsikringssvindel for øje

'Jeg er her, mor'. Den korte sms-besked - i dansk oversættelse - afsluttet med fire X'er i betydningen 'LOVE' var sidste livstegn fra Leah Beth Reek til hendes forældre.

Få timer senere blev den 18-årige kvinde og fire andre briter dræbt i en kæmpe-eksplosion i en ældre etageejendom med et supermarked i de to nederste etager i udkanten af Leicester i Storbritannien.

Kaos prægede det kendte strøg Hinckley Road lige efter eksplosionen om aftenen søndag 25. februar 2018. Naboer forklarede journalister, at de troede, det var et jordskælv eller et større terror-anslag. Foto: Aaron Chown/AP

Det var omkring klokken 20 søndag 25. februar sidste år, og først i dag lidt mere end ti måneder senere er det ifølge BBC og hjemmesiden Leicestershire Live endegyldigt bevist, at Leah samt 46-årige Mary Ragoobeer og hendes to teenagesønner Sean og Shane (Leahs kæreste) alle døde som ofre for en nøje planlagt forbrydelse.

Brandattentatet var sat i værk af supermarkedets økonomisk klemte ejer, Aram Kurd, og den 34-årige mands to gode bekendte, Hawkar Hassan og Arkan Ali.

Et nævningeting i Leicester Crown Court har på grundlag af en overbevisende bevisførelse kendt de tre mænd skyldige i overlagt mord med forsikringssvindel for øje.

Skilte sig af med vidne

Arkan Alis polske veninde Viktorija Ilevleva mistede også livet i flammerne.

Den 22-årige kvinde befandt sig af ukendte årsager i underetagen. Hun havde oprindelig været med til at planlægge den fatale handling, men blev angivelig ofret, fordi hun vidste for meget og kunne finde på at tale over sig.

Supermarkeds-ejer Aram Kurd var i store økonomiske vanskeligheder i februar 2018 og besluttede sig for at futte forretningen af og kamuflere det som en ulykke og en legal forsikringssag. Foto: Leicestershire Police

BBC har afsløret, at Aram Kurd forud for eksplosionen i Hincksley Road var kommet i økonomisk uføre, og at hans og de to kumpaners motiv for at futte 'Sabka Supermarket' var det kyniske at få udbetalt, hvad der svarer til 2,5 millioner kroner i erstatning.

De tre mænd håbede, de kunne få katastrofen til at fremstå som en ulykke. Nu kan de i stedet se frem til at blive idømt langvarige fængselsstraffe.

Jordskælv eller terrorisme

Efter tre ugers planlægning forårsagede Kurd og Hassan den voldsomme eksplosion og den efterfølgende storbrand ved at antænde omkring 26 liter dieselolie i ejendommens kælderetage.

Ali holdt sig klar med en bil i Hinckley Road, så han hurtigt kunne køre dem alle tre i sikkerhed langt fra det kaotiske gerningssted.

Seks brandslukningskøretøjer blev kørt i stilling efter brandkatastrofen, der kunne høres og ses vidt omkring. Foto: Aaron Chown/AP

Braget kunne høres vidt omkring, og myndighederne og en del beboere troede en overgang, at der kunne være tale om et jordskælv eller et terror-anslag. I løbet af få minutter ankom seks brandbiler og flere ambulancer til den kollapsede bygning.

Mary Ragoobeer, hendes to sønner og Shanes kæreste, Leah Beth Reek, befandt sig i en lejlighed oven over supermarkedet. De hyggede sig og anede ikke, hvad der ventede.

En tilfældigt forbipasserende pådrog sig alvorlige kvæstelser. Det samme gjorde Mary Ragoobeers yngste søn, Scotty, som mirakuløst nok overlevede.

Mary Ragoobeer og to af hendes sønner, Sean og Shane, var tre af drabsofrene i Leicester-katastrofen. Foto: Leicestershire Police

1000 vidner til afhøring

Lige efter branden optrådte Aram Kurd i medierne, hvor han udtrykte dyb medfølelse med eksplosionens ofre.

Men hans forsøg på at vildlede offentligheden holdt ikke.

Politiet har i forbindelse med efterforskningen pløjet sig igennem mere end 700 timers videooptagelser og 2500 fysiske effekter, og der er afhørt ikke færre end 1000 vidner og gennemgået 4000 sagsakter som led i det komplicerede opklaringsarbejde.

Strafudmålingen i sagen vil blive gennemført 18. januar. Det vil være en stor overraskelse, hvis ikke de tre mænd hver især får lange fængselsdomme.

