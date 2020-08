Dømt for livsfarlig vold: Slog kone med stegepande

En 63-årig georgier er dømt til psykiatrisk anbringelse for grov vold med forskellige slagvåben mod sin kone og får advarsel om udvisning

En kvinde var i livsfare, da hun sidste år blev udsat for et regulært voldsorgie på en adresse i Fredericia-forstaden Erritsø.

Det har nu i Retten i Kolding kostet kvindens 63-årige georgiske mand en dom for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter og en anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Det oplyser politiets anklager, Anders Dohn, som fortæller, at der på baggrund af en juridisk vurdering af mandens forsæt ikke blev rejst tiltale for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237

Manden modtog udover anbringelsen en advarsel om udvisning af Danmark.

Forskellige slagvåben

Georgieren var tiltalt og er nu dømt for at have slået sin kone adskillige gange i ansigtet med en vase, så hun faldt omkuld.

Han slog hende derefter adskillige gange i hovedet, ansigtet og på armene med blandt andet 'en plasticguitar, en vinflaske, en potteplante, en krukke, en trækiste, en barnestol og en stegepande',.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Efterfølgende havde kvinden flere kvæstelser i ansigtet, i baghovedet og på armene, blødninger i øjnenes bindehinder og kraniebrud.

Hun var i livsfare

Konklusionen på den lægelige undersøgelse var, at hun havde været i livsfare, fremgår det af anklageskriftet mod manden.

Manden aflagde allerede i grundlovsforhøret delvis tilståelse, men har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Hans forsvarsadvokat Mette Grith Stage har overfor Ekstra Bladet forklaret, at hendes klient var syg på gerningstidspunktet, og hun betegner det overordnet som 'en meget trist sag'.

