Dømt for massiv stalking: Eks-kone fik 20 mails om dagen

Østjysk mand får fængselssstraf for over syv måneder at have sendt flere end 1500 beskeder til sin tidligere hustru og fælles børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hovedrystende og nedbøjet over sig selv modtog en 53-årig århusianer sin straf på fire måneders fængsel, da Retten i Aarhus onsdag afsluttede en helt usædvanlig tilståelsessag om 'kontinuerlig' og 'eskalerende' stalking.

Manden erkendte blankt, at han over syv måneder fra januar i år 1516 gange sendte især mails, men også sms'er og billeder til sin eks-kone og i mere begrænset omfang parrets mindreårige datter og søn.

Den stalking-dømte mands eks-kone afgav ikke forklaring i retten, da der var tale om en tilståelsessag. Foto: Shutterstock

- Det er ekstremt krænkende og ubehageligt for en person at blive udsat for stalking af den her kaliber, og jeg er godt tilfreds med, at retten nu har besluttet, at manden skal i fængsel i fire måneder. I perioder har han sendt over 20 e-mails til kvinden om dagen, og det siger sig selv, at det har været en enorm belastning for hende, siger Jacob Gents, anklager i Østjyllands Politi.

Frustration og sorg

Den nu dømte mand forklarede selv, at udgangspunktet for hans stalking var frustration og sorg og et ønske om at få luft for, at han følte sig uretfærdigt behandlet af sin eks-kone. Hans beskeder var aldrig truende.

Manden har været anholdt og løsladt flere gange. Han har siddet varetægtsfængslet i sagen i tre uger, og retten fulgte anklagerens anmodning om, at det skulle han fortsætte med, indtil han tager hul på sin afsoning.

En 54-årig mand blev i går idømt 4 måneders ubetinget fængsel for stalking af sin ekskone. Han sendte bl.a. over 1500 mails til hende, selvom han havde tilhold mod hende. #politidk #anklagerhttps://t.co/zbLlFcDq1c 54-årig mand pic.twitter.com/MrRY5Ce1zD — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 26, 2019

Dommerne mente, at der var risiko for, at han ville skrive til eks-konen igen. En kendelse som blev kæret af forsvareren.

Politiets anklager mente, at en dom på syv til otte måneders fængsel, ville være passende, men retten mente, at det trak i en mildere retning, at han aldrig personligt opsøgte sin eks-kone og de to børn.