Dømt for milliontyveri af LEGO: Udvisning og fængsel

Seks polske mænd er fredag blevet dømt for tyveri af LEGO til en værdi af mere end en million kroner

Seks polske mænd er ved Retten i Sønderborg alle blevet idømt mellem 12 og 15 måneders fængsel for tyveri.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De seks mænd er alle mellem 21 og 36 år.

Tyveriet fandt sted 26. oktober 2018 på Frøslev Øst rasteplads langs den Sønderjyske Motorvej nær grænsen. Det lykkedes dem at stjæle LEGO fra en lastbil til en værdi af over en million kroner.

Mændene skar presenningen i stykker på lastbilens trailer, og det lykkedes dem på den måde at skaffe sig adgang til lasten.

Under tyveriet blev den 21-årige anholdt på fersk gerning, mens de fem andre blev anholdt senere i Tyskland.

Den samme 21-årige mand blev ligeledes dømt for et forsøg på et lignende tyveri på samme rasteplads 18. oktober, altså blot lidt mere end en uge forinden.

Alle seks mænd blev udvist af Danmark i en periode på mellem seks og 12 år.

Se også: Mand anholdt: Stjal Lego for over en million kroner

Se også: Seks polske Lego-tyve kræves udvist