Dømt for pistol brugt i drabssag

En 34-årig mand fik to års fængsel for at have videresolgt en pistol, der siden blev brugt til at skyde 16-årig dreng i København

Politiet i København glædede sig, da de sidste år kunne anholdte en mand og sigte ham i sagen om likvideringen af en blot 16-årig dreng i København.

Men nu er sagen foreløbigt endt med en mindre alvorlig dom over den 34-årige mand. Han er alene kendt skyldig i at have været i besiddelse af og videresolgt et af de skydevåben, der siden blev brugt til nedskydningen af drengen.

Den 16-årige Servet Abdija blev skudt og dræbt foran sit hjem i Ragnhildgade 16. oktober 2017, da han kom hjem efter at have spillet fodbold.

Siden blev den nu dømte mand anholdt for at have været i besiddelse af en skarpladt ni mm pistol af mærket Zavodi Crvena Zastava.

Den solgte han videre på et tidspunkt op til den 16. oktober 2017 til en ikke identificeret person for 20.000 svenske kroner. Det fremgik af retsmødebegæringen forud for retsmødet i Københavns Byret i dag.

Under efterforskningen af drabet på den 16-årige fandt politiet to våben og har konstateret, at de blev brugt til drabet. Ingen er endnu retsligt stillet til ansvar for selve likvideringen. Politifoto

Mystik om videresalg

Den 34-årige svenske mand med jugoslavisk baggrund fik to års fængsel for at have solgt våbnet videre. Det har han tilstået. Men da anklager Søren Harbo i retten spurgte ind til, hvem der købte våbnet, lød svaret i følge Ritzau:

- 'No comments' .

Og da anklageren spurgte, hvad køberen skulle bruge pistolen til, svarede den 34-årige: - Ingen anelse.

Anklager Søren Harbo sagde efter retsmødet til Ekstra Bladet, at manden blev dømt for det skarpladte våben efter en tidligere våben-paragraf, hvis udgangspunkt ville have ligget på halvandet års fæmgsel.

- Men retten var enig med mig i at straffen skulle stige til to år i denne sag, fordi der havde været en økonomisk fortjeneste ved at videresælge et skarpladt våben, og fordi den sigtede tidligere er dømt for drabsforsøg.

Stadig sigtet i drabssag

Den 34-årige er stadig sigtet for drabet på den 16-årige. Anklageren vil ikke sige, hvornår man regner med at afklare den del.

Mandens forsvarer Michael Juul Eriksen siger dog, at han forventer, at den sigtelse vil blive droppet snarest.

Manden er efter dommen fortsat fængslet med henblik på afsoning og senere udlevering til Sverige, påpeger anklageren.

Det har aldrig været klarlagt, hvorfor den 16-årige skoledreng skulle skydes.

Efterforskningen af drabet fortsætter, lyder det fra Københavns Politi.