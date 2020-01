Dømt for skjult kamera: Steddatter filmet i bad

Tema om skjult overvågning: Familiefar dømt for at tage billeder af nøgen steddatter med skjult kamera, mens hun tog en douche i badeværelse

En midaldrende mand gik under den landsdækkende presse radar, da han i november blev kendt skyldig i at have taget fire ulovlige, blufærdighedskrænkende billeder af sin steddatter på toilettet og i brusebad.

Han benyttede et skjult overvågnings-kamera. Optagelserne foregik i 2017. På det tidspunkt var steddatteren mindreårig.

Manden blev desuden kendt skyldig i en række overtrædelser af reglerne for droneflyvning. Han fløj uden dronebevis og uden a have tegnet ansvarsforsikring.

Forseelserne udløste en samlet straf på syv dagbøder a' 700 kroner samt konfiskation af hans drone.

Slettede straks billederne

Den tiltalte forklarede, at affograferingen af steddatteren var en misforståelse.

Han hævdede, at han satte kameraet op i badeværelset for at holde øje med, hvordan hans søn fulgte hans anvisninger om at vaske sine hænder. Datteren kom så med på nogle af billederne.

Politiet kunne bekræfte, at manden øjeblikkeligt slettede billederne, som teknikere efterfølgende gendannede fra hans computers papirkurv.

Den nu dømte mand har angiveligt fået talt ud med pigen. Han er gift med hendes mor, som var til stede under mandens afhøring i retten, og sagen har ikke splittet den bornholmske børnefamilie.

- Min steddatter er ikke sur. Hun ved, det var en fejltagelse. Jeg er sindssygt ked af, at der hjemme hos os er filmet nogen, der ikke skulle filmes, fortalte manden.

Nedværdiget og vred

Skjult kamera-overvågning og følelsen af at blive beluret ved hjælp af elektronik kan i det hele taget virke stærkt krænkende. Det fremgik tydeligt af straffesagen mod bornholmeren.

En umiddelbar følelse af vrede og nedværdigelse strålede her ud af den 34-årige kvinde, da hun vidnede mod en tiltalt familiefar med betydeligt teknologisk 'knowhow'.

- Jeg var eddikesur. Det her finder jeg mig ikke i. Jeg har en høj mur omkring min gårdhave, og jeg vil have lov at være i fred. Det er eddermame ulækkert, sagde kvinden, som havde anmeldt manden for at overvåge og fotografere hende ved hjælp af en avanceret DJI Phantom 3-drone.

Kvinden hævdede i retten, at hvad hun opfattede som den samme drone havde fløjet 'fire til fem gange' i flagstangshøjde over hendes gårdhave i løbet af sommeren.

Fulgte efter dronen

Drone-affæren udspillede sig angiveligt i juni i år, og kvinden tøvede efter eget udsagn ikke med at følge efter dronen, konfrontere dens ejer på stedet og anmelde sagen til Bornholms Politi.

Men i sidste ende fandt retten det ikke bevist, at han i drone-forholdet overtrådte lovens bestemmelse om ulovlig fotografering.

Den nu dømte bornholmer er hidtil ustraffet. Han blev udover krænkelses-forholdet blandt andet dømt for at have fløjet flere gange over bymæssig bebyggelse uden tilladelse og for ikke at have haft den fornødne ansvarsforsikring.

