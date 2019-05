Dømt for smugling af 103 kilo hash: Undgår udlevering til syv års fængsel

Vognmand tidligere dømt for smugling står til at klare frisag. Undgår dermed udlevering til Frankrig

En 66-årig vestsjællandsk vognmand, der to gange er dømt for omfattende hashsmugling, ser indtil videre ud til at klare frisag i forhold til et længere ophold i en fransk fængselscelle.

I hvert fald har Retten i Næstved i dag afvist rigsadvokatens beslutning om at udlevere den 66-årige, så han kunne indlede afsoning af en dom på syv års fængsel, han blev idømt i april 2016.

Retten i Næstved mener simpelt hen, at udlevering vil være i strid med lovgivningen på området.

Rigsadvokaten kan kære

Men det er også en afgørelse, rigsadvokaten med interesse vil granske nærmere, bekræfter senioranklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland Falsters Politi. Fristen for at kære beslutningen til Østre Landsret er to uger.

Ekstra Bladet har kort været i kontakt med den 66-årige. Han ønsker dog ikke at kommentere afgørelsen, selv om den formentlig giver ham et pusterum i den langstrakte sag, der reelt kører på femte år.

I Retten i Næstved gav han i sidste uge udtryk for, at han ikke kender noget til det hashsmugleri, franskmændene har dømt ham for uden at han selv var tilstede. I øvrigt tåler hans skrøbelig helbred slet ikke et ophold i fransk fængsel, tilføjede han.

Den nu 66-årige vognmand blev koblet til de 103 kilo hash allerede i efteråret 2014, da franske myndigheder ønskede ham udleveret i forbindelse med efterforskning af sagen. Da vognmanden nægtede at rejse til Frankrig, blev han dømt ved en såkaldt udeblivelsesdom i april 2016.

Anden hashdom

Det er dermed anden gang, den 66-årige dømmes for hashsmugling i større skala. Københavns Byret har tidligere idømt ham fem års fængsel for meddelagtighed i indsmugling af 600 kilo hash.

I marts i år sendte den vestsjællandske vognmand en nyansat chauffør til Spanien, hvorfra han skulle køre en lastvogn til Danmark. Den nye chaufførs rejse endte dog brat ved den spansk/franske grænse, hvor toldere fandt 987 kilo hash i transporten.

Chaufføren, Torben Nielsen, benægtede og benægter ethvert kendskab til smuglerladningen, men blev idømt otte års fængsel. Dommen er anket og skal for en højere retsinstans i næste måned.