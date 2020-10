Dømt for telefonbedrageri

En række personer er blevet dømt for at røve ældre for penge via telefonfidus

Tre mænd i alderen 19-21 er fredag blevet dømt for at bedrage ældre mennesker gennem telefonen.

Det skriver københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 19-årige er blevet tildelt en advarsel om udvisning.

Sagen omhandler 674 tilfælde af bedrageri eller forsøg herpå, hvor ældre er blevet ringet op, og hvor de dømte har udgivet sig for at være blandt andet Nemid eller banker. På den måde har de forsøgt at franarre personoplysninger for efterfølgende at plyndre ofrenes konto.

De tre blev anholdt 15. august 2019. Tre andre er tidligere blevet dømt i samme sag.

- Bedrageriet er særdeles groft, det har været sat i system på en yderst organiseret måde og det har været målrettet mod ældre borgere. Heldigvis reflekterer dagens strafudmåling også til dels, hvor dybt forkastelig og utilstedelig denne form for kriminalitet er, siger senioranklager Rasmus von Stamm i pressemeddelelsen.