To personer dømt for trafikulykke, hvor lille pige blev dræbt

En 33-årig lastbilchauffør og en 25-årig bilist er mandag ved Retten i Svendborg blevet idømt fængsel i henholdsvis tre måneder og 30 dage for at have været impliceret i en trafikulykke over Storebælt, som kostede en halvandet år pige livet.

Det skriver TV2 Fyn.

Opdateres ...