Dømt for vanvidskørsel under Copenhagen Marathon

Et halvt hundrede løbere måtte springe for livet, da en 30-årig mand kørte vanvidskørsel under Copenhagen Marathon. Tirsdag blev han dømt til psykiatrisk behandling i Københavns Byret

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 30-årig psykisk syg mand blev tirsdagen behandlingsdom i Københavns Byret, efter at være blevet kendt skyldig i en række alvorlige forseelser.

Ifølge tiltalen bragte den 30-årige blandt andet andre menneskers liv i fare, da han under Copenhagen Marathon den 13. maj kl. 11.36 tvang omkring 50 løbere til at springe for livet, idet han svingede ind mod en stor menneskemængde på Falkoner Allé.

Han blev ligeledes dømt for en separat episode i krydset ved Tagensvej og Rådmandsgade, blot to dage efter episoden ved Copenhagen Marathon, hvor han truede en cyklist med en skruetrækker og sagde 'lad os tage den rundt om blokken som rigtige mænd.'

Dømt skyldig i adskillige forhold

Endelig blev han kendt skyldig i en længere række mindre forseelser. Det drejer sig blandt andet om hærværk, at køre i bil uden kørekort, at bryde ind i Folkets Hus på Nørrebro og i at have været i besiddelse af både en kniv og cannabis.

Det kom frem under retssagen, at den 30-årige mand er tidligere straffet, og at han også tidligere er blevet idømt psykiatrisk behandling.

Løbere måtte springe for livet

Da anklageren læste anklageskriftet op i byretten, kiggede den 30-årige mand tomt ud i luften med korslagte arme.

Han forklarede om episoden under Copenhagen Marathon, at han var på vej til Frederiksberg Centeret i anledning af mors dag, men at hans rute blev afbrudt af afspærrede veje og de mange løbere.

Han erkendte, at han derfor drejede ned ad Falkoner Allé, der var spærret og fyldt med løbere, og indrømmede desuden, at det var 'forkert at gøre'.

Den 30-årige forklarer dog, at han kørte langsomt, og at han ikke var til fare for løberne, men det var en af vidnerne til episoden ikke enig i, da hun afgav forklaring i retten.

- En bil kom kørende på løberuten mod løberne, hvilket skabte en utryg stemning, og vi blev nødt til at springe til siden, da bilen ikke standsede, forklarede vidnet.

Blodsprængte øjne og skruetrækker i hånden

Den 30-årige var meget uenig i sagens andet forhold, hvor han stod tiltalt for at have truet en cyklist med en skruetrækker, og han forklarede, at det i virkeligheden var cyklisten, der burde sidde på anklagebænken, fordi han i forbindelse med episoden havde gjort skade på den tiltaltes bil, hvori både hans kone og knap to år gamle søn befandt sig.

- Det er klart, jeg bliver hidsig, når han sparker til min bil. Jeg ville bruge skruetrækkeren til at punktere hans dæk. Jeg kunne se, at han blev bange, da jeg tog skruetrækkeren frem, så den tog jeg tilbage, så han ikke skulle misforstå noget, forklarede den tiltalte.

Den forurettede cyklist virkede tydeligt oprørt, da han afgav sin forklaring i retten, hvor han lagde vægt på den tiltaltes hensynsløse kørsel.

- Han kørte som en sindssyg. Jeg kunne have været død, hvis jeg havde ramt kantstenen, så jeg cyklede hen til forenden af bilen for at stoppe ham. Han kom ud med blodsprængte øjne og en skruetrækker i hånden, og selv hvis han blot ville pifte min cykel, så var der noget helt galt, forklarede den forurettede, hvis forklaring blev understøttet af et vidne, der overværede de dramatiske hændelser.

'Jeg blev bange'

Vidnet forklarede, at han kom cyklende hjem fra arbejde, da han opdagede, at den tiltalte og cyklisten var i et voldsomt skænderi, og han besluttede sig for at blande sig, fordi han frygtede for cyklistens sikkerhed.

- Bilens fører var meget højlydt, havde et aggressivt kropssprog og gik helt tæt på cyklisten. Jeg blev bange, fordi jeg troede, det ville ende i et slagsmål, forklarede vidnet i retten.

Den 30-årige mand er desuden blevet pålagt at betale sagens omkostninger på 30.000 kroner. Han fik endvidere frakendt retten til at køre bil i et år med begrundelse i episoden ved Copenhagen Marathon.

